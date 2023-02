Super Bowl 2023 in Köln: Partys und Public Viewing – die besten Tipps

Den Super Bowl 2023 dürfen NFL-Fans auf keinen Fall verpassen! Ein Glück, dass es in Köln gleich mehrere Kneipen, Kinos und sogar Clubs gibt, die das Top-Spiel übertragen und zum Rudelgucken einladen. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Sport-Ereignis am besten sehen könnt.

Super Bowl 2023 in Köln: Wann geht es los? Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Der Super Bowl 2023 startet hierzulande in der Nacht von Sonntag (12. Februar) auf Montag (13. Februar) um 0.30 Uhr.

Im großen Endspiel treffen die Kansas City Chiefs (AFC) auf die Philadelphia Eagles (NFC).

Das Spiel findet im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, statt – der Heimstätte der Arizona Cardinals.

In der Halbzeitshow soll R&B-Sängerin Rihanna auftreten – und es sicher noch mit weiteren Überraschungsgästen zu rechnen.

Der Super Bowl 2023 wird über ProSieben live im Free-TV übertragen.

Super Bowl 2023 in Köln: Musik & Sport im Bootshaus

Public Viewing in einer Bar oder Kneipe kennt jeder. Wie wäre es daher mal mit einer etwas ausgefalleneren Location? Das Boothaus in Köln wird anlässlich des Mega-Events aus den Staaten zu einer zu einer großen Public Viewing-Area umfunktioniert. Auf zahlreichen XXL-Leinwänden, LED-Installationen und Fernsehern wird das Spielgeschehen dann auf mehreren Floors im Club übertragen.

Kulinarische Unterstützung gibt es dabei von einem Foodtruck, der den Besucherinnen und Besuchern amerikanische Snacks serviert. In alter Bootshaus-Manier wird es zudem ein live DJ-Set geben, das für eine angemessene Pre- und Afterparty sorgt. Wichtig: Für das Public-Viewing ist ein Einlassticket notwendig, welches vorab erworben werden muss.

Kosten: Tickets gibt es unter boothauaus.tv ab 34,90 Euro pro Person

Beginn: 20.00 Uhr

Adresse: Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln

Super Bowl 2023 in Köln: Public Viewing im Jameson Irish Pub am Friesenplatz

Etwas bodenständiger geht es währenddessen im Jameson Irish Pub zu. Hier wird das Sport-Event auf Beamern und Fernsehern in der ganzen Kneipe übertragen. Angestoßen wird traditionell mit irischen Bieren. Fürs Feeling gibt es aber auch amerikanische Flaschenbiere. Den Hunger stillen leckere Gerichte von der Speisekarte. Je nach Lust und Laune haben Super-Bowl-Fans die Wahl zwischen traditionell irischem Essen, Burgern, Sandwiches oder Chicken Wings.

Wer überlegt, das Public Viewing im Jameson zu verbringen möchte, sollte im Vorfeld einen Platz reservieren. In den letzten Jahren war es an den Super-Bowl-Abenden nämlich sehr voll. Auch wer einen Platz in den ersten Reihen ergattern möchte, sollte schon etwas früher da sein.

Adresse: Friesenstraße 30-40, 50670 Köln

Super Bowl 2023 in Köln: Live-Übertragung im Hard Rock Cafe

Im typisch amerikanischen Restaurant in der Kölner Altstadt darf ein Public Viewing des Super-Bowls garantiert nicht fehlen. Am Spieltag warten hier auf zwei Leinwänden und sieben Fernsehern spannende Austragungen des Sport-Events auf die Gäste. Während es gegen den kleinen Hunger amerikanische Snacks vom Buffet gibt, stillen Bier und Softdrinks den Durst. Tickets für die Veranstaltung müssen im Vorfeld online reserviert werden.

Kosten: Tickets gibt es unter hardrockcafe.com ab 12,90 Euro pro Person

Beginn: 23.oo Uhr

Adresse: Gürzenichstraße 8, 50667 Köln

Super Bowl 2023 in Köln: Typisch amerikanisches Flair im Joe Champs

Für NFL-Fans sollte das Joe Champs am Rudolfplatz kein unbeschriebenes Blatt sein. Denn die American Sportbar ist üblicherweise schon Monate vor dem Super-Bowl ausgebucht. Übertragen wird das Spiel zwar erst um 0.30 Uhr, doch bis es so weit ist, haben Gäste hier die Möglichkeit sich durch die amerikanische Speisekarte zu probieren und sich an nationalen Bieren wie Bud oder Bud Light zu erfrischen. Da die Partie in der Vergangenheit stets im englischen Original-Ton übertragen wurde, ist davon auszugehen, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird.

Adresse: Hohenzollernring 1-3, 50672 Köln

Super Bowl 2023 in Köln: Entspanntes Beisammensitzen im Residenzkino am Ring

Wer den Super-Bowl-Abend lieber gemütlich verbringen möchte, der ist im Residenzkino am Ring bestens aufgehoben. Das Live-Event wird dort auf der ganz großen Kino-Leinwand gezeigt. Statt Burger, Pommes und Sandwiches gibt es hier klassisch Popcorn.

Adresse: Kaiser-Wilhelm-Ring 30 – 32, 50672 Köln

Super Bowl 2023 in Köln: Retro-Charme im Drive-In Autokino Porz

Zugegeben: Es gibt bequemere Orte als den Vordersitz eines Autos. Doch wer ausreichend Sitzfleisch mitbringt und sich für Vintage-Flair begeistern kann, der sollte sich auf keinen Fall die Übertragung des Super-Bowls im Drive-In Autokino im Kölner Stadtteil Porz entgehen lassen. Dann heißt es: Den Autositz nach hinten klappen und das Mega-Sport-Event gespannt folgen. Getränke und deftige Happen wie Burger und Currywurst-Pommes gibt es an der Snackbar, die die Gäste auch mit Bier und Softdrinks versorgt.

Für das Autokino wird ein Ticket benötigt, welches online oder an der Abendkasse gekauft werden kann. Am Wochenende ist der Einlass jeweils 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Kosten: Tickets gibt es unter www.autokino-koeln.de ab 4 Euro pro Person

Beginn: 22.50 Uhr

Adresse: Rudolf-Diesel-Str. 36, 51149 Köln

Super Bowl 2023 in Köln: Gemeinsam Jubeln im Joode Lade

Uriges Kneipenfeeling verspricht hingegen das Joode Lade im Komponistenviertel in Köln. Die modernisierte Eckkneipe hat sich in den letzten Jahren zu einer gut besuchten Szene-Kneipe entwickelt und empfängt seine Gäste dieses Jahr zu einem geselligen Public-Viewing mit frisch gezapftem Gaffel Kölsch.

Adresse: Lindenstraße 62, 50674 Köln