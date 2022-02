Sturmwarnung: Äste aus dem Rhein hochgespült – „Ylenia“ hinterlässt Spuren in Köln

Der Sturm „Ylenia“ hat NRW fest im Griff. Umgestürzte Bäume, Stromausfälle und ein Bahnchaos hielten die Feuerwehren auf Trab. Auch die Ausläufer „Xandra“ haben zu etlichen Sturmschäden geführt. Tonight News berichtete über den schulfreien Donnerstag und die Stromausfälle im Bundesland aufgrund der Orkanböen. Auch in Köln hat „Ylenia“ bereits zahlreiche Spuren hinterlassen, wie am Rheinufer in Köln-Mülheim und im Böcking-Park zu sehen ist. Dicke Äste sind von den Bäumen gebrochen, teilweise direkt neben Sitzbänken gelandet – Achtung, hier droht Lebensgefahr! Aus dem Rhein wurde Geäst über Nacht meterweit nach oben ans Ufer gespült.

Information zur Sturmlage auf dem Stadtgebiet Köln: Die Feuerwehr ist seit gestern Abend zu 24 sturmbedingten Einsätzen gefahren. Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Bitte verfolgt weiter den Warnungen des DWD und passt auf euch auf.#FeuerwehrKoeln pic.twitter.com/LLaTH4sGPl — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) February 17, 2022

Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu insgesamt 46 Einsätzen (Stand 16 Uhr). Verletzt wurde bislang glücklicherweise niemand. Doch schon am Freitag geht es in der Domstadt stürmisch weiter. Denn zum Wochenende hat sich Sturmtief „Zeynep“ angekündigt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von einer Stärke bis zu Stufe neun aus. „Zeynep“ soll aus süd-westlicher Richtung her wehen.

