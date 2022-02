Sturm aktuell: „Zeynep“ in Köln – Stadt schließt Parks, Friedhöfe und Sportanlagen

Bereits für Donnerstag, als Sturm „Ylenia“ durch Deutschland jagte, war Köln von der Wetterlage stark betroffen. Aus dem Rhein wurden Äste hochgespült und die Stadt ließ eine Sportanlage schließen. Jetzt hat Tief „Zeynep“ das Kommando übernommen – und es drohen neue Gefahren.

Die Stadt Köln bittet die Bevölkerung ausdrücklich, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu meiden und behält sich vor, städtische Grünanlagen und Friedhöfe kurzfristig zu schließen. Auch am Kölner Dom warnen Schilder vor Steinschlägen. Passanten sollten die imposante gotische Kirche weitestgehend meiden.

Was passiert heute Nacht noch und wie geht es eigentlich in den kommenden Tagen so weiter? Eines sei vorweggenommen. Es bleibt turbulent. Mehr erfahrt ihr im heutigen Thema des Tages unter: https://t.co/YyII3BYIA4 /V pic.twitter.com/3wA64XObu8

— DWD (@DWD_presse) February 4, 2022