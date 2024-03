Studie enthüllt: Das ist der schlechteste Bahnhof in Köln

Die Studie des Mobilitätsverbunds „go.Rheinland“ bewertet die Bahnhöfe der Region bereits zum elften Mal in Folge – und kommt rückblickend auf 2023 zu interessanten Ergebnissen. Die schlechte Nachricht zuerst: Gleich sieben Bahnhöfe in Köln finden sich am unteren Ende der Wertungsskala wieder.

Zur Einordnung: Bei 189 untersuchten Stationen im Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) und im Aachener Verkehrsverbund (AVV) finden sich gleich sieben der am schlechtesten bewerteten Bahnhöfe in Köln. Allesamt wurden 2023 gleich zweimal überprüft – beispielsweise auf Merkmale wie die Sauberkeit und den Zustand von Sitzgelegenheiten und Abfallbehältern.

Diese Bahnhöfe in Köln wurden besonders schlecht bewertet

Demzufolge schnitt die Station Köln-Ehrenfeld am schlechtesten ab, dicht gefolgt vom Bahnhof in Sindorf. Hier spricht der Bericht explizit von einem „nicht mehr akzeptablen“ Zustand.

In Köln-Ehrenfeld pendeln täglich 12.500 Reisende vorbei, hier halten gleich drei Regionalexpress-Linien, zwei Regionalbahnen und zwei S-Bahnlinien. Der erbärmliche Zustand des Bahnhofs ist der Studie zufolge besonders kritisch zu sehen – zwischen Dreck und zahlreichen Vandalismusschäden verkehrt hier niemand gerne länger als nötig.

Im Ranking der schlechtesten Haltestellen folgen die Stationen Arsbeck und Hennef – auch hier sorgen Graffiti und Co. für negative Wertungen. Insgesamt wiesen 2023 49 Stationen starke Verunreinigungen durch Graffiti auf, im Vorjahr waren es noch 32 Stationen.

Graffitis in Kölner Bahnhöfen: Es geht auch anders!

Dass es in Sachen Graffiti auch anders aussehen kann, zeigt das Anti-Graffiti-Programm des Landes NRW und der Deutschen Bahn: Darunter fällt nicht nur die Beseitigung der bunten Schmierereien, sondern auch die aktive Gestaltung neuer Graffiti-Kunstwerke.

Nach Angaben von „go.Rheinland“ wurden 2023 nachfolgende Stationen mit bunten Motiven teils aufwendig neu gestaltet, teils im Rahmen der gemeinsamen Kooperationsvereinbarung, teils aus Eigenmitteln der Stationsbetreiber oder der Kommunen (Stadt Köln in Köln-Worringen).

Jülich An den Aspen

Köln-Dellbrück

Köln-Holweide

Köln-Müngersdorf Technologiepark

Köln-Stammheim

Köln Weiden West

Köln-Worringen

Neugierig geworden? Die gesamte Studie findet ihr aufbereitet und mit allen nötigen Infos hinter diesem Link. Zudem hat „go.Rheinland“ die Tabelle mit allen getesteten Bahnhöfen öffentlich gemacht.

Kein Wachstum: Anzahl schlechter Bahnhöfe bleibt gleich

Die prozentuale Anteil der Bahnhöfe und Haltepunkte mit nicht mehr akzeptablen Mängeln ist im Vergleich zu 2022 mit sechs Prozent gleichgeblieben (2023: zwölf Stationen, 2022: elf Stationen). Die Anzahl der als noch akzeptabel eingestuften Stationen ist nach einem stetigen Absinken in den vergangenen Jahren nun wieder angestiegen: Von 18 Prozent in 2022 (33 Stationen) auf 20 Prozent in 2023 (38 Stationen).

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass es die größte Verschlechterung beim Kriterium „Sauberkeit der Fahrtreppen“ gegeben hat. Ebenfalls stark gesunken sind die Ergebnisse beim Kriterium „Erscheinungsbild der Fahrausweisautomaten“. Bei der Funktionalität von Aufzügen und Uhren hingegen wurde an den Bahnhöfen sichtbar nachgebessert.