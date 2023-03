Streik in Köln: Protestaktionen im ÖPNV für nächste Woche angekündigt

Die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi gehen in die nächste Runde. Dieses Mal müssen vor allem Pendler aus dem Raum Köln Geduld mitbringen.

So ist am Montag (20. März) und Dienstag (21. März) der Nahverkehr von Warnstreiks betroffen, wie die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) mitteilten. Der Streik beträfe alle Stadtbahnen. Zum Teil habe der Ausfall auch Auswirkungen auf Bonn, hieß es in einer Mitteilung der KVB von Mittwoch (15. März).

Neben Streiks in Köln legt auch die Rheinbahn in Düsseldorf die Arbeit nieder

Doch bei diesen Protestaktionen im öffentlichen Nahverkehr bleibt es nicht. Am Donnerstag (16. März) sollen das Düsseldorfer Unternehmen Rheinbahn sowie die Regiobahn GmbH und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft (S28 und RE47) ganztägig bestreikt werden, wie Verdi mitteilte. Das Unternehmen erklärte, dass vom ganztägigen Warnstreik alle U-Bahn-, Straßenbahn- und die meisten Buslinien der Rheinbahn betroffen seien. Das habe Auswirkungen auf das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, den Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch sowie die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Weitere Informationen zum Streik findet ihr hier.

Streik in NRW: Krankenhäuser und Kliniken streiken am Mittwoch

Zudem gibt es an diesem Mittwoch (15. März) Kundgebungen mit Streikenden aus dem Gesundheitssystem in Bedburg-Hau (Kreis Kleve), Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Lengerich (Kreis Steinfurt), Minden und Würselen (Städteregion Aachen). Verdi-Vertreter hatten darauf hingewiesen, dass die Versorgung der Patienten in den kommunalen Krankenhäusern sichergestellt werde. Allerdings könne es sein, dass planbare Operationen in Krankenhäusern verschoben werden müssten.

>>Streik heute in NRW: Verdi ruft zu Protestaktionen an kommunalen Kliniken auf<<

Für Freitag (17. März) kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft Aktionen bei Sparkassen in Ostwestfalen an.

Streik in NRW: Darum streikt die Gewerkschaft Verdi

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, wo es um Beschäftigte von Bund und Kommunen geht. Verdi sowie der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit ungefähr 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

>>Drohender Mega-Streik könnte NRW und ganz Deutschland lahmlegen<<

Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es trotz eines Arbeitgeberangebotes noch keine Annäherung zwischen den Tarifparteien gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.

dpa