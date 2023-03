Streik in Köln: Protestaktionen an Krankenhäusern und Kliniken geplant

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitarbeiter in Kölner Krankenhäusern und Kliniken dazu aufgerufen, die Arbeit am Mittwoch (15. März) niederzulegen. Von den Protestaktionen werden zahlreiche Krankenhäuser, Psychiatrische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste betroffen sein.

Konkret werden sich an den Warnstreiks folgende Betriebe beteiligen: Kliniken der Stadt Köln gGmbH (KH Merheim, KH Holweide, Kinderklinik Riehl), die LVR-Klinik Köln, Sozial-Betriebe-Köln, die LVR-Klinik Bonn, das Klinikum Leverkusen, das Kreiskrankenhaus Gummersbach, das Kreiskrankenhaus Waldbröl und die Psychosomatische Klinik Bergisch Land. Dies teilte Verdi am Freitag (10. März) in einer Pressemitteilung mit. Am Krankenhaus Merheim ist am Streiktag für 11 Uhr zudem eine Streikversammlung geplant.

Streik in Köln: Darum geht Verdi auf die Straße

„Das Angebot, das uns die Arbeitgeber Ende Februar gemacht haben, ist eine bodenlose Unverschämtheit, an Respektlosigkeit kaum zu überbieten. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen wurden in der Pandemie beklatscht und bejubelt. Zum Dank dafür soll ihnen jetzt der Lohn gekürzt werden können, wenn es einem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht“, sagt Robin Orlando, Kölner Verdi-Gewerkschaftssekretär.

„Uns Beschäftigten der Kliniken der Stadt Köln wird jeden Tag erzählt, wie schlecht es den Kliniken wirtschaftlich geht. Mit ein paar warmen Worten will man uns im Betrieb halten. Jetzt hören wir aus Potsdam, dass man unsere Löhne sogar absenken will! Aber unsere Geschäftsführung vermeidet jegliche Stellungnahme zu unseren Tarifforderungen und verliert kein Wort zu der Dreistigkeit ihres Arbeitgeberverbands. Wir fordern die Geschäftsführung auf, sich endlich zu positionieren! Wer schweigt, stimmt zu“, erklärt Astrid Schau, Pflegefachkraft im Krankenhaus Merheim und Vertrauensleutesprecherin der Verdi bei den Kliniken der Stadt Köln.