Köln

Streik in Köln heute: Protestaktionen an Krankenhäusern und Kliniken geplant

15. März 2023

Die Gewerkschaft Verdi hat in Kölner Krankenhäusern und Kliniken zu einem Warnstreik aufgerufen. Am heutigen 15. März wird in vielen Betrieben daher die Arbeit niedergelegt.