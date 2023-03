Köln

Streik in Düsseldorf, Köln und Co.: ÖPNV steht in NRW vielerorts still

20. März 2023

Pendler brauchen wieder mal gute Nerven: Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr gehen weiter. In vielen NRW-Städten fuhren zum Wochenbeginn keine Straßenbahnen und nur noch wenige Busse.