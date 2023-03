Streik am Montag in Köln: Diese KVB-Busse fahren trotzdem

Die Meldungen um Streiks reißen einfach nicht ab: Kitas, Flughäfen und ÖPNV. Beinahe jede Woche kommt es in Köln, Düsseldorf, NRW oder sogar bundesweit zum Warnstreik bestimmter Berufsgruppen. Nächster Streiktag: Montag, 27. März 2023. Dann rufen die Gewerkschaften EVG und Verdi das Flughafenpersonal und ÖPNV-Angestellte in ganz Deutschland dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Die Folgen: Nichts fährt, nichts fliegt.

Doch die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) kommen nun mit einem kleinen Trostpflaster um die Ecke: Einige Buslinien fahren in Köln und Umgebung trotz Mega-Streik am Montag weiter. „Im Busverkehr werden nur die Fahrten stattfinden, die ohnehin regulär durch Subunternehmer durchgeführt werden. Die vereinzelt stattfindenden Busfahrten sind in der Fahrplanauskunft abrufbar“, heißt es von den KVB. Weiter weist das Unternehmen darauf hin, dass es aufgrund der Kapazitätenengpässe zu entsprechenden Verspätungen kommen wird.

Heißt im Klartext: Wer trotz Streik in Köln und Umgebung ÖPNV nutzen will, muss sich auf der Homepage der KVB oder in der KVB-App unter „Fahrplanauskunft“ informieren, welche Busse ihn ans Ziel bringen.