Straßenfest Venloer Straße 2022: Programm, Termine, Anfahrt – alle Infos zum Event in Ehrenfeld

Schlemme, fiere, danze – das können die Kölner am besten. Der nächste Anlass: das Straßenfest auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld. Die Sause ist nach einer zweijährigen Corona-Pause endlich zurück und ganz Kölle wieder in Partystimmung! Welche Bands auftreten, von wem das Fest moderiert wird und was für ein multikulturelles Angebot auf Besucher wartet, erfahrt ihr hier.

Straßenfest Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld: Termine und Adresse

Am 13. und 14. August zeigt sich Ehrenfeld von seiner einladenden Seite. Auf der Hauptverkehrsader des Veedels, der Venloer Straße, wo sich normalerweise Radfahrer, Autos und Fußgänger knubbeln, warten am zweiten August-Wochenende Karussellpferde, Zuckerwatte und Live-Musik auf euch. Gefeiert wird auf der Venloer Straße zwischen Innere Kanalstraße (Franz-Geuer-Straße) und Ehrenfeldgürtel in Ehrenfeld.

Straßenfest Venloer Straße 2022 im Überblick:

Wann? 13. und 14. August 2022

Wo? Venloer Straße zwischen Innere Kanalstraße und Ehrenfeldgürtel

Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr

Straßenfest Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld: Bühnenprogramm

Auf dem Straßenfest wird es zwei Bühnen geben. Bühne 1 wird auf dem Kölnisch-Quartier-Gelände (ehemals Barthonia) aufgebaut. Am Samstag wird Larry G. Rieger dort als Moderator durch den Tag führen. Folgende Kölsch-Künstler treten am Samstag, 13. August auf Bühne 1 auf:

Torwache

Kwien

Vajabunde

Palaver

Chanterella

Kölsche Unikaate

Franky Colonia

Ramon – Kölsche Kraat

PPG – Pures Party-Glück

Düx

Am Sonntag, den 14. August wird die Bühne 1 von Tommy Walter moderiert. An diesem Tag treten dort folgende Bands und Künstler auf:

Rheinflotte

Bernice Ehrlich

Foxbeat

Saloon

Tommy Walter

Bergish Blend

Timo Schwarzendahl

Ne Rotznas

Bühne 2 wird in der Nähe des Ehrenfeldgürtels an der Venloer Straße 359 stehen. Für Bühne 2 sind unter anderem folgende Künstler angekündigt:

Foxbeat

Ramon – Kölsche Kraat

Vajabunde

Ne Rotznas

Thomas Witz

Kölsche Unikaate

Tommy Walter

Timo Schwarzendahl

PPG

In den Pausen Musik vom DJ

Straßenfest Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld: Essen und Getränke

Das kulinarische Angebot wird multikulturell sein und von fettigen Snacks bis hin zu gehobener Küche reichen. Freunde der „flüssigen Kultur“ sollten laut Veranstalter auch auf ihre Kosten kommen. Der wirbt nämlich mit „gutem Wein“ und natürlich jeder Menge Bier. Außerdem werden an Verkaufsständen verschiedene Artikel angeboten.

Straßenfest Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld: Anfahrt und Straßensperrungen

Da die Venloer Straße im Bereich des Straßenfestes für Autos gesperrt wird, rät die Stadt Köln zur Anreise mit Bus und Bahn (oder Fahrrad). Es empfiehlt sich, an der Haltestelle Venloer Straße/Gürtel auszusteigen oder am Bahnhof Ehrenfeld. Folgende Straßen sind während des Festes darüber hinaus gesperrt, für Anlieger jedoch frei:

Hansemannstr.

Sömmeringstr.

Keplerstr.

Philippstr.

Klarastr.

Rothehausstr.

Neptunstr.

Wahlenstr.

Geisselstr.

Körnerstr.

Thebäerstr.

Simrockstr.

Gutenbergstr.

Leostr.

