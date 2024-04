A1 zwischen Köln und Bremen ganzes Wochenende gesperrt

Ab 22 Uhr am Freitagabend, 12. April, sollten Verkehrsteilnehmer in NRW auf längere Fahrzeiten auf dem Weg nach Norddeutschland vorbereitet sein. Bis Montag um 5 Uhr wird die Autobahn 1 (Köln-Bremen) südlich von Münster in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt, bedingt durch den Neubau einer Brücke zwischen den Abfahrten Münster-Hiltrup und Ascheberg. Das meldet die Autobahn GmbH des Bundes.

Es werde daher empfohlen, dass Auto- und Lkw-Fahrer den betroffenen Bereich großräumig umfahren. Alternativrouten seien die Autobahnen 2 (Oberhausen-Hannover), 31 (Bottrop-Emden) oder 43 (Wuppertal-Münster).

Der Bau der Ottmarsbocholter Straße-Brücke ist notwendig für den dreispurigen Ausbau der A1. Die Autobahn GmbH investiert rund 93 Millionen Euro in diesen Abschnitt. Das Ziel ist es, durchgängig drei Fahrspuren auf der A1 in Nord- und Südrichtung von Osnabrück in Niedersachsen bis zum Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen.

