Stadt Köln mit „Gender Award“ ausgezeichnet – Twitter-Nutzer lachen

Am Montag, 6. Februar 2023, ist die Stadt Köln in Berlin zum zweiten Mal mit dem „Gender Award“ ausgezeichnet worden. Sie belegte unter den Großstädten den zweiten Platz. Der Gender Award wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG) in Kooperation mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für besonders „erfolgreiche und beispielhafte“ Gleichstellungsarbeit vergeben.

„Köln verfolgt Genderthemen aus Überzeugung und setzt mit seiner Gleichstellungsarbeit über die Stadtgrenzen hinaus Akzente“, sagt Prof. Dr. Dörte Diemert, Stadtkämmerin und Dezernentin für die Gleichstellung von Frauen und Männern. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg zur Gleichbehandlung der Geschlechter sind.“

Gendern sei das Fundament einer modernen Gesellschaft

Gleichstellungsarbeit in den Kommunen ist das Fundament einer modernen Gesellschaft. Deren Errungenschaften gilt es zu verteidigen und neue Herausforderungen zu meistern. Kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte tragen maßgeblich dazu bei, Ungerechtigkeiten zu benennen sowie Strategien für geschlechtergerechte Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der Verwaltung und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen für die Bürger*innen vor Ort zu entwickeln und umzusetzen.

Mit dem „Gender Award“ würdigt die BAG Kommunen für eine besonders kreative und vorbildliche Gleichstellungsarbeit. „Dieser Preis ist eine Auszeichnung und gleichzeitig ein Auftrag“, erläutert Bettina Mötting, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln. „Die Kölner Gleichstellungsarbeit der letzten Jahre hat wirkungsvolle Impulse in der Stadtgesellschaft gesetzt. Dies wird uns weiterhin nur gelingen, indem wir mit voller Kraft gegen den Strom alter Rollenbilder und traditionellen Denkens rudern.“

Köln erhält „Gender Award“: Twitter-Community lacht

Auf Twitter machen sich einige Leute lustig über den Award, der mit einem Foto mit der Aufschrift „Wir sind Preisträgerin des Gender-Awards“ präsentiert wird. Auf dem Bild sind allerdings zwei Frauen zu sehen: Bettina Mötting, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln und die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus zu sehen.

Ein Nutzer wettert los: „Sehr schön, ich denke bis 2 zählen können sie. Den Plural künstlich zu beschneiden, sodass konstruiert gegendert wird , das war hoffentlich nur ein Marketinggag und nicht vollkommen verwirrter Dekonstruktivismus der Sprache.“

Ein anderer schreibt: „Köln, gut in unwichtigen Sachen.“