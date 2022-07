„Spectaculum“ in Köln: Mittelalter-Flair am Fühlinger See

„Mehr Mittelalter, weniger Plastik“, beschreibt Neuveranstalter Jan Kühr das alte und neue Konzept des Kultevents. Mehr vorführendes Handwerk, mehr Gaukler, vor allem aber mehr Mitmachaktionen für Gäste und Lagernde vor Ort soll es geben. Lagernde vor Ort? Genau, denn die „Heerlager“ sind eine der Spezialitäten des „Spectaculums“ aus den Frühzeiten der Veranstaltungsreihe. Hunderte Darsteller in historischer Gewandung und mit authentischer Ausrüstung geben den Veranstaltungsgeländen nämlich erst die passende Atmosphäre. In Köln waren die Heerlager als wichtiger Veranstaltungsteil allerdings in den vergangenen Jahren immer mehr an den Rand des Geschehens gedrängt worden.

„Spectaculum“ in Köln im Überblick:

Wann: 30. + 31. Juli 2022

Wo: Oranjehofstraße Parkplatz 2 in 50769 Köln

Öffnungszeiten: Samstag 11-24 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Beim „Spectaculum Köln“ sind die Bühnen mit „mittelalterlicherem“ Programm besetzt. Mr. Hurley & die Pulveraffen, Comes Vagantes und Pampatut bringen die Spielmannsbühne zum Beben, während Rapalje, die Cobblestones, Tir Saor und John Kanaka & The Jack Tars die Massen vor der Folkbühne zum Tanzen bringen. Gemein ist allen Musikern auf den beiden mittelalterlich gestalteten Bühnen, dass sie akustische Musik machen – von Verstärkern und großen Lautsprecherboxen wird hier nur Gebrauch gemacht, um auch die hintersten Reihen des Publikums zur erreichen.

Gaukler, Zauberkünstler und Artisten bevölkern ebenfalls die Bühnen und mehrere eigens eingerichtete Szeneflächen mitten im Marktgeschehen, bevor sich dann alle Akteure zu später Stunde zum Tavernenspiel auf der Bühne zusammenfinden.

Eingebettet ist das Programm in einen Mittelaltermarkt der Extraklasse: rund um den See bauen mehr als 60 mittelalterliche Händler ihre Stände auf, zeigen Handwerker ihre längst vergessenen Fertigkeiten und servieren Schankwirte und Marktköche die kulinarischen Köstlichkeiten aus fernen Zeiten. Allerlei mittelalterliche Spiele animieren kleine und große Marktbesucher zum Mitmachen, und selbst ein handgetriebenes Karussell dreht seine Runden.

„Spectaculum“ am Fühlinger See in Köln: Tickets

Tickets gibt es im Vorverkauf (VVK) auf der Webseite der Veranstaltung. Tagestickets für Personen ab 16 Jahren kosten 15 Euro, für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren 7 Euro und für Erwachsene ab 16 Jahren für beide Tage 26 Euro. Zu jedem Ticket kommt eine Servicepauschale von 2 Euro dazu.

„Spectaculum“ am Fühlinger See: Was wird aus Badegästen?

Wie Tonight News berichtete, ist das Baden im Fühlinger See außerhalb des kostenpflichtigen „Blackfoot Beaches“ zwar ohnehin verboten, lockt dennoch aber viele Rheinländer zu dem beliebten Badesee im Kölner Norden. Doch wie sieht es am letzten Juli-Wochenende während des „Spectaculums“ aus? Ist der Fühlinger See für „normale Besucher“ überhaupt zugänglich? Laut der Stadt Köln können sich Besucher außerhalb des abgetrennten Fest-Bereiches am Fühlinger See ganz normal aufhalten.

Allerdings werden die Parkplätze durch Festivalbesucher besetzt sein, sodass die Behörden aktuell empfehlen, mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad anzureisen. Dass der Andrang am Fühlinger See am Wochenende hoch ist, lässt sich aufgrund des guten Wetters in Köln wohl kaum vermeiden.