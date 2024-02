„Wir bleiben vor Ort – aber anders. 22 Sparkassen-Filialen bekommen Räder“, erklärt Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Köln-Bonn, in einer Pressemitteilung. Oder anders: Die Sparkasse spart sich die stationären Filialen künftig ein. Stattdessen investiert sie eine zweistellige Millionensumme in das neue „modernere“ Filialnetz, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Man wolle sich aus Sicht der Bank mit dieser Veränderung, die übrigens ab Mitte 2024 umgesetzt werden soll, an das Verhalten der Kunden anpassen.

„Mit verlängerten Öffnungszeiten und Samstagsöffnungen in drei zentralen Filialen passt die Sparkasse Köln-Bonn ihr Angebot dem geänderten Kundenbedarf an. So werden ab Juli in Köln die Filialen Neumarkt und die Filialdirektion Porz sowie in Bonn die Filialdirektion Friedensplatz montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein. Zu erwarten ist, dass vor allem viele Berufstätige, die es zu den üblichen Öffnungszeiten nicht in die Filiale schaffen, von dem Angebot Gebrauch machen werden. Auch ein Filialbesuch vor dem Shopping oder Wochenendeinkauf am Samstag ist damit möglich“, heißt es.

Auch könne man durch die Mobilisierung der neuen Filialen in Bussen die Arbeitskräfte „effizienter“ einsetzen, so Voigt. Für die Umwandlung der 22 stationären Filialen stockt die Sparkasse ihre bestehende Busflotte um vier weitere Fahrzeuge auf.

Sparkasse Köln Bonn: Welche Filialen in Köln machen zu?

Die folgend aufgelisteten Sparkassen-Filialen in Köln werden noch dieses Jahr schließen und auf Rädern und nur zu bestimmten Zeiten zurückkehren:

Bocklemünd/Mengenich

Deutz

Dünnwald

Eil

Höhenhaus

Humboldt

Mauenheim

Neubrück

Poll

Rath/Heumar

Riehl

Rondorf

Sürth

Sülz

Widdersdorf

Worringen

Kunden, die auf ihre Bankfiliale angewiesen sind, müssen sich an die neuen Arbeitszeiten der Sparkassen-Mitarbeiter in den Bussen anpassen, die jeweils nur zweimal die Woche für jeweils zwei Stunden an ihrem Standort stehen.

Die Sparkasse verspricht: „Die mobilen Filialen werden für Kundinnen und Kunden gut erreichbar an einem zentralen Platz im Stadtteil oder auf dem Wochenmarkt stehen.“

Was kann man in den Sparkassen-Bussen erledigen?

Übrigens: In Weidenpesch, Bilderstöckchen, Ossendorf, Ostheim, Brück, Merkenich, Zündorf, Langel, Longerich, Roggendorf/Thenhoven, Lindweiler, Fühlingen, Junkersdorf und Porz-Ensen-Westhoven gibt es die Sparkassen-Busse bereits. In den mobilen Filialen lässt sich Geld abheben und einzahlen, Kontoauszüge drucken und mit Mitarbeitern sprechen.