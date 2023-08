Snoop Dogg kommt für einziges Deutschlandkonzert nach Köln – gibt es noch Tickets?

Was für eine Ehre für die Lanxess-Arena in Köln-Deutz! US-Rapper Snoop Dogg („Drop It Like It’s Hot“) spielt schon bald sein einziges Deutschland-Konzert dieser Tour in Köln. Am 21. September 2023 will die Rap-Legende das Henkelmännchen zum Wackeln bringen. Wir haben alle wichtigen Infos zum Konzert für euch parat.

Snoop Dogg in Köln: Wann ist das Konzert in der Lanxess-Arena?

Bereits am 21. September 2023 spielt Snoop Dogg in der Lanxess-Arena.

Das freut Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher: „Snoop Dogg ist wohl ein Name zu dem man nicht viel erklären muss, da er so viele Facetten der Musik berührt und zahllose Erfolge vorzuweisen hat. Dass er nun für eine einzige Show nach Deutschland zurückkehrt und dafür Köln als Ort des Geschehens ausgewählt hat, macht uns super glücklich und wir freuen uns riesig auf dieses Highlight im Herbst!“

Snoop Dogg in Köln: Gibt es noch Tickets für das Konzert in der Lanxess-Arena?

Für das Konzert von Snoop Dogg in der Lanxess-Arena gibt es noch Tickets. Folgend findet ihr die Pre-Sale-Termine:

O2 Pre-Sale: 28. Juli 2023, 10 Uhr

Eventim Pre-Sale: 30. Juli 2023, 10 Uhr

Allgemeiner Vorverkauf: 31. Juli 2023, 10 Uhr

Vereinzelt sind noch Tickets ab 74 Euro zu haben (Stand: 29. August 2023).

Wie teuer sind die Tickets?

Die Ticketpreise belaufen sich zwischen 74 Euro für einen Sitzplatz und 110 Euro für einen Stehplatz im Innenraum.

Snoop Dogg in Köln: Wie ist der Zeitplan?

Einlass : 18 Uhr

: 18 Uhr Konzertbeginn: 20 Uhr

Snoop Dogg in der Lanxess-Arena: Wer ist die Vorband?

Wer Snoop Dogg vor seinem großen Auftritt supporten wird, ist noch ungewiss. Auch das werden die Veranstalter noch zeitnah bekanntgeben.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

In die Lanxess Arena passen bei maximaler Auslastung bis zu 20.000 Zuschauer. Werden Sportveranstaltungen in der Arena ausgetragen, sind es minimal weniger Zuschauer. Zum Handball sind 19.400 Zuschauer zugelassen, bei Eishockey-Partien sind 18.700 Zuschauer vor Ort.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess-Arena?

Um zur Lanxess-Arena zu kommen, habt ihr viele Möglichkeiten. Denn es gibt gleich drei Haltestellen in unmittelbarer Nähe der Arena, die ihr anfahren könnt. Ihr habt die Wahl zwischen Deutz Technische Hochschule, Bahnhof Köln Deutz/Messe oder Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena. Diese Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess-Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Kommt ihr mit dem Auto zum Konzert, dann folgt am besten den Hinweisschildern zur Lanxess-Arena und Koelnmesse. Ebenso liegt in direkter Nähe zur Arena auch der Deutzer Bahnhof. Außerdem gibt es noch einige Parkhäuser in Fußnähe. Daher habt ihr so etliche Parkmöglichkeiten rund um die Arena. Diese findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, solltet ihr am besten die A4 nutzen und dann von der B55 in Richtung Köln-Zentrum abfahren. Dann nehmt ihr die Abfahrt Lanxess-Arena, ab hier müsst ihr nur noch den Schildern folgen.

Kommt ihr hingegen aus Frankfurt, nutzt die A3. Die fahrt ihr bis zum Autobahndreieck Heumar, dann wechselt ihr dann auf die A4 in Richtung Aachen. Diese fahrt ihr durch, bis ihr zum Autobahnkreuz Gremberg kommt. Dort geht es dann weiter auf die A559 in Richtung Köln-Deutz, die ihr bis zum Ende durchfahren müsst.

Wer aus der Richtung Flughafen oder Bonn anreist, sollte ebenfalls die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende durchfahren. Seid ihr hingegen aus der Richtung Koblenz oder Aachen unterwegs, nutzt das Autobahnkreuz Köln-West und die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort wechselt ihr auf die A559 in Richtung Köln-Deutz, welche ihr dann bis zum Ende durchfahren müsst.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nehmt die A57 bis zum Autobahnende. Von dort wechselt ihr auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost. Dann wird zwangsläufig die Ausfahrt Lanxess-Arena auftauchen. Diese müsst ihr abfahren und folgt ab da den Schildern.

Der Rapper und seine Geschichte

Snoop Dogg hat in drei Dekaden, die er nun im Game mitmischt, immer wieder Maßstäbe gesetzt – egal ob als Rapper, Sänger, Songwriter, Schauspieler, Plattenproduzent, DJ, Medienpersönlichkeit, Geschäftsmann in den Bereichen Internet, Unterhaltung, Lifestyle, Lebensmittel, Getränke und Cannabis oder einfach als Ikone des Hip-Hop. Die Messlatte liegt hoch, wenn Tha Dogg die Bühne betritt und seine Fans an seiner überreichen Erfahrung und tiefgehenden Lässigkeit teilhaben lässt.

Snoop Dogg verkaufte sein altes Label

Im vergangenen Jahr hat sich der Kreis geschlossen: Snoop Dogg hat sein altes Label Death Row gekauft, auf dem er 1993 sein erstes Erfolgsalbum „Doggystyle“ veröffentlicht hat. Es war die Grundlage für den überreichlichen Erfolg des einflussreichsten Gangsta-Rappers in der ganzen Westcoast-Hood. Von den Fans wird er gefeiert, seine Kollegen würdigen seinen Flow und seine unglaublichen „laidback rhymes“. Einer der frühen Rap-Könige Kool Moe Dee charakterisierte seinen Stil in seinem Buch „There‘s a God on the Mic“ als „an ultra-smooth, laidback delivery with flavor-filled melodic rhyming“. Check!