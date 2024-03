Skurille Klage: Kölner Nachbarschaft geht gegen Dönerbuden-Abgase vor

Kurioser Streit in der Kölner Altstadt: Der „Bürgerverein Eigelstein“ will gerichtlich gegen die Abgase der dutzenden Dönerbuden in der Weidengasse vorgehen. Wie die „Bild“ berichtet haben sich 50 Anwohner einer Unterlassungsklage vor dem Landgericht Köln angeschlossen, die das Betreiben von Holzkohlegrills in den Imbissen verbieten soll.

>> Guide Michelin 2024: Diese Kölner Restaurants wurden mit Sternen ausgezeichnet <<

Anwohner Hans-Joachim Hagemann (71) erklärte der „Bild“: „Die Abgase sind krebserregend. Das Atmen tut weh.“ Eingebaute Filter seien den Betroffenen zufolge wirkungslos, auch ein Gutachten der Stadt Köln kam zu dem Ergebnis, dass die Filter nur maximal 30 der geforderten 95 Prozent der Gerüche aufhalten.

Um die Gerichtskosten gering zu halten, hat der Bürgerverein jedoch nur einen Imbissbetreiber verklagt. Der Verein erklärt diese Strategie so, dass sie damit anderen Dönerbudeninhabern die Gelegenheit wollen möchten, ihre Filter noch nachzurüsten, um so einer Klage gegen sie zu entgehen.

>> Wem gehören die Stromkästen an der Deutzer Werft? Kölner Landgericht hat entschieden <<