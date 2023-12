Silvester heute in Köln: Die besten Dinner-Events und Menüs für den Jahreswechsel

Die einen lieben Silvester-Partys, die anderen setzen eher auf ein edles Dinner zum Jahreswechsel. Für letztere haben wir hier einen kleinen Gourmet-Guide für Köln zusammengestellt. Diese Menüs versprechen Geschmacks-Feuerwerke!

Silvester 2023 in Köln: 6-Gänge-Menü im taku

Zwischen Köln und Fernost: So beschreibt sich das taku selbst auf seiner Webseite. Das Sterne-Restaurant gehört zum Excelsior Hotel und jeder Kölner weiß: Hier diniert nur, wer Rang und Namen hat. In dem Hotel logierten schon Stars wie Andy Warhol oder Machine Gun Kelly. So überrascht es auch nicht, dass ihr hier an Silvester 2023 ein exquisites Dinner bestehend aus sechs Gängen erwarten könnt. Asiatische Fusion-Küche von Michelin-Stern-Träger Mirko Gaul mit Champagner- und Canapés-Empfang stehen auf dem Abendprogramm. Begleitet wird der dekadente Abend von Live-Musik. Mehr Infos hier.

Adresse: Trankgasse 1-5, 50667 Köln

Trankgasse 1-5, 50667 Köln Preis: ab 349 Euro

Silvester 2023 in Köln: 5-Gänge-Menü im Wasserturm

Mitten in der City könnt ihr in dem imposanten Wasserturm des Architekten Konrad L. Heinrich Silvester bei einem edlen 5-Gänge-Menü mit kulinarischen Höhepunkten und Live-Musik zelebrieren. Im Wintergarten werden euch nicht nur die vorzüglichen Speisen des Hauses serviert, sondern auch Champagner und Begleitweine gereicht. Und: Anschließend geht es für euch mit der Silvesterparty in der Bar Botanik, einer Rooftop-Bar auf dem Wasserturm, weiter. Hier habt ihr einen Ausblick über ganz Köln. Um Mitternacht gibt es übrigens nochmal einen Snack.

Adresse: Kaygasse 2, 50676 Köln

Kaygasse 2, 50676 Köln Preis: 333 Euro

Silvester 2023 in Köln: Üppiges Buffet im Gilden im Zims

Ihr habt für Schampus und Austern keinen Sinn? Dann stoßt einfach mit Kölsch an – zum Beispiel im Gilden im Zims am Heumarkt. Das Brauhaus in der Altstadt serviert euch an Silvester ab 19 Uhr ein üppiges Buffet und lockt ab Mitternacht in den historischen Braukeller zur Party. Was genau bei euch auf den Tellern landen könnte, lest ihr hier. So viel vorweg: Hier wird man garantiert satt!

Adresse: Heumarkt 77, 50667 Köln

Heumarkt 77, 50667 Köln Preis: 85 Euro

Silvester 2023 in Köln: Silvester-Gala in der Wolkenburg

In einem der schönsten Säle des Rheinlandes verbringt ihr hier den Silvesterabend an festlich gedeckten Tischen. Mit kölschen Promis und anderen meist illustren Persönlichkeiten genießt ihr hier ein exquisites 5-Gänge-Menü mit erlesenen Begleit-Weinen. Zwischen den Gängen wird die Showband Fantasia für ein „Feuerwerk von Beats & Aromen“ sorgen, wirbt die Wolkenburg auf ihrer Webseite. Pünktlich zum Jahreswechsel lassen die Gastgeber die Champagner-Korken knallen.

Adresse: Mauritiussteinweg 59-61, 50676 Köln

Mauritiussteinweg 59-61, 50676 Köln Preis: auf Anfrage hier

Silvester 2023 in Köln: 7-Gänge-Menü bei Luis Dias

In Köln-Rodenkirchen beginnt für euch bei Luis Dias eine kulinarische Reise ins Jahr 2024. In sieben Gängen serviert euch der portugiesische Chefkoch alles, was das mediterrane Gourmet-Herz begehrt – von Austern über Hummer, Safran, Trüffel und ein Apfel-Basilikum-Sorbet. Das genaue Menü findet ihr hier. Dazu findet ihr passende Tröpfchen in der umfangreichen Weinkarte.

Adresse: Wilhelmstraße 35a, 50996 Köln-Rodenkirchen

Wilhelmstraße 35a, 50996 Köln-Rodenkirchen Preis: 149 Euro