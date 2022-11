Silvester 2022 in Köln: Konzerte, Theater, Dinner – Tipps für den Jahreswechsel

Aufgrund hoher Corona-Fallzahlen in Köln wird es auch an Silvester 2021 keine Partys geben. Den Jahreswechsel können Geimpfte und Genesene aber im Restaurant feiern — zum Beispiel beim Fine Dining in einem der Top-Restaurants von Köln. Lust auf Entertainment? In der Domstadt finden an Silvester auch diverse Shows und Konzerte statt. Wir haben die Highlights für euch zusammengepackt.

Silvester 2022 in Köln: Dinner im Restaurant

Silvestermenü im ito

Sushi-Liebhaber aus Köln kennen das ito im Belgischen Viertel gewiss. Es gilt als eine der Top-Adressen für das japanische Kaltgericht aus Fisch und Reis. An Silvester wartet im ito das Omakase-Menü von Sushi-Meister Kengo.

Adresse: Antwerpener Straße 15, 50672 Köln

Antwerpener Straße 15, 50672 Köln Preis: ab 99 Euro

Dinner im Wasserturm Hotel mit Party in der Bar Botanik

Im architektonisch beeindruckenden Wasserturm Hotel in der Kölner City könnt ihr an Silvester ein Fünf-Gänge-Menü genießen. Anschließend lockt eine Party mit Champagner und feinsten Cocktails in die neue Botanik Bar an der Spitze des Wasserturms. Die 360-Grad-Dachterrasse bietet euch einen einmaligen Blick über Köln und das Silvesterfeuerwerk.

Adresse: Kaygasse 2, 50676 Köln

Kaygasse 2, 50676 Köln Preis: 271,50 Euro

Silvester op Kölsch im Zims

Ihr habt für Schampus und Austern keinen Sinn? Dann stoßt einfach mit Kölsch an – zum Beispiel im Zims am Heumarkt. Das Brauhaus in der Altstadt serviert euch an Silvester ab 19 Uhr ein üppiges Buffet und lockt ab Mitternacht in den historischen Braukeller zur Party.

Adresse: Heumarkt 77, 50667 Köln

Heumarkt 77, 50667 Köln Preis: 79 Euro

Silvester-Gala in der Wolkenburg

Hier kommen kölsche Promis und die, die es gern wären, zusammen. Die Eventlocation Wolkenburg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ihre große Silvester-Gala. Das Fest soll ganz unter dem Motto „Ein Feuerwerk von Beats & Aromen“ stattfinden. Hier erwartet euch ein Fünf-Gänge-Menü mit Champagner sowie ein Live-Act der Showband Fantasia.

Adresse: Mauritiussteinweg 59-61, 50676 Köln

Mauritiussteinweg 59-61, 50676 Köln Preis: 265 Euro

Silvester 2022 in Köln: Unterhaltung im Theater oder Konzert

Wer einem luxuriösen Dinner eher ein Entertainment- oder Kultur-Programm zum Jahreswechsel vorzieht, wird in diesem Jahr in Köln sicherlich auch fündig.

Silvesterkonzert in der Philharmonie

Ihr habt Lust auf klassische Klänge am Jahreswechsel? Dann schaut beim Silvesterkonzert in der Kölner Philharmonie vorbei. Das Gürzenich-Orchester lädt unter der Leitung von Duncan Ward zu einem Streifzug durch die Musikgeschichte ein. Im Zentrum steht Sopranistin Lenneke Ruiten, die sich Stimmen der Opernliteratur vornimmt. Zudem können sich Zuschauer auf Stücke von Giacomo Puccini, Leonard Bernstein und anderer Meister der klassischen Musik freuen.

Adresse: Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln

Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln Preis: 10-70 Euro

Kölner Weihnachtscircus

Klassisches Ballett, tollkühne Stunts, Musik und Theater könnt ihr an Silvester im Kölner Weihnachtscircus bestaunen. In dem märchenhaft geschmückten Festzelt warten Clowns, Artisten und Akrobaten aus aller Herren Länder auf euch, um euch ein zweieinhalbstündiges buntes Panoptikum aus Unterhaltung zu präsentieren. Und: An Silvester ist der Showbesuch auch mit einem Dinner buchbar.

Adresse: Messekreisel 1-3, 50679 Köln

Messekreisel 1-3, 50679 Köln Preis: 20-93,50 Euro

„Moulin Rouge!“-Musical an Silvester

Gerade erst wurde die Premiere des Broadway-Klassikers „Moulin Rouge!“ in Köln gefeiert, schon können Musical-Gänger sich auf das Mega-Event auch an Silvester freuen. Viele verschnörkelte Details, kräftiges Rot und Samt sollen an den legendären französischen Nachtclub erinnern, der im Zentrum der Geschichte steht. Einige Requisiten sind extrem groß – unter anderem blickt ein meterhoher Elefant auf das Publikum herab. Am Freitag gaben die Macher einen umfassenden Einblick in die Bombast-Produktion, die auf dem Film „Moulin Rouge“ von 2001 basiert.

Adresse: Musical Dome, Goldgasse 1, 50668 Köln

Musical Dome, Goldgasse 1, 50668 Köln Preis: 109,90 Euro