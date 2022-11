Silvester in Köln 2022: die besten Partys zum Jahreswechsel

Nach zwei Jahren Corona bedingter Partyflaute können wir nun endlich wieder Silvester feiern – ganz ohne Kontrollen und nervige Einschränkungen. Wir zeigen euch, wo ihr und angeschickert ins Jahr 2023 starten könnt.

Silvesterpartys 2022 in Köln: Stadtgarten

Im Stadtgarten wird auf gleich drei Floors gefeiert. Aufgelegt werden Disco-Classics, Electric Salsa, Funk, House und Techno. An den DJ-Pults stehen lokale als auch internationale Größen aus der Musik-Szene – darunter Bryan Kessler, DJ Ungel, Rasputin, HiHat und Arno. Getanzt wird sowohl im Stadtgarten (Indoor), im Restaurant als auch im Keller-Club Jaki.

Wo: Stadtgarten, Venloer Straße 40, 50672 Köln

Wann: ab 23 Uhr

Eintritt: VVK 15, AK 18 Euro

Silvesterpartys 2022 in Köln: Silvester Clash im Gebäude 9

In der undergroundigen Konzertlocation in Deutz machen die Veranstalter der Party-Klassiker „Don’t tell Dad“ und „Floorshakers“ wieder gemeinsame Sache und feiern mit Rock- und Gitarren-Hits sowie 80s, Hip Hop und Disco-Sound ins neue Jahr. DJ Andi Aspossible lässt euch zu Hymnen der 50s, 60s und Indie gen 2023 wackeln.

Wo: Gebäude 9, Deutz-Mülheimer-Straße 127, 50679 Köln

Wann: ab 22 Uhr

Eintritt: VVK 14 Euro + Gebühren

Silvesterpartys 2022 in Köln: Mittanzgelegenheit Karnevals-Edition im Bogen 2

Diese Party kommt für alle kölschen Jecken wie gerufen. Gerade erst wurde die Jubiläumssession in Köln feucht-fröhlich eingeläutet, schon steht die nächste Fastelovends-Sause an. Im Bogen 2 im Agnesviertel feiert die Partyreihe „Mittanzgelegenheit“ mit Karnevalshits und fröhlichen Beats ins Jahr 2023 rein. Und: Ihr könnt sogar verkleidet kommen.

Wo: Bogen 2, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln

Wann: ab 23 Uhr

Eintritt: VVK 18, AK 20 Euro

Silvesterpartys 2022 in Köln: Durch die Nacht in der Nachtigall

In der Nachtigall könnt ihr mitten in Ehrenfeld nicht nur durch die Nacht, sondern auch ins neue Jahr tanzen. Gefeiert wird zu Techno und Deep-House von Marc Vision und seinen Freunden.

Wo: Nachtigall, Körnerstraße 65, 50823 Köln

Wann: ab 21 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Silvesterpartys 2022 in Köln: Take Me Out im Tsunami

Die DJ-Legenden Drunk Walter Steinmeier und Granate Künast feiern mit euch zu vergessenen Pop-Hits und Kult-Hymnen im Tsunami Club in der Südstadt. Damit ihr gut angeschickert reinfeiert, gibt’s zwischen 22 und 23 Uhr einige Longdrinks zum halben Preis.