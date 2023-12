Silvester 2023 in Köln: So fahren die Busse und Bahnen der KVB heute

Knallende Sektkorken, Anstoßen mit Freunden und Familie, Tanzen bis in die frühen Morgenstunden – für viele Kölner gehört all das zu einer gelungenen Silvesterfeier dazu. Um die entsprechende Party bequem und ohne viel Geld für ein Taxi auszugeben zu erreichen, setzen die meisten Menschen der Domstadt in dieser Nacht auf die Busse und Bahnen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB). Fahrgäste müssen sich an Silvester und Neujahr jedoch auf einen gesonderten Fahrplan einstellen. Die wichtigsten Änderungen haben wir hier für euch zusammengefasst.

So fahren die Straßenbahnen in Köln an Silvester 2023

Die Stadtbahnen fahren in Köln an Silvester (31. Dezember) nach dem Sonntagsfahrplan mit anschließendem Nachtverkehr. Der abendliche 15-Minuten-Takt wird bis etwa 2.15 Uhr verlängert. Danach fahren die Bahnen alle 30 Minuten.

>>Emotionales Video: KVB-Weihnachtsstory sorgt für Gänsehaut<<

Weitere Änderungen haben wir hier für euch im Überblick:

Alle Kurzfahrten der Linie 18 enden in Schwadorf.

enden in Schwadorf. Die Fahrten der Linie 3 werden ab 18 Uhr bis Thielenbruch verlängert.

werden ab 18 Uhr bis Thielenbruch verlängert. Die Fahrten der Linie 12 werden ab dem Nachtverkehr im 30-Minuten-Takt nach Merkenich durchgeführt.

werden ab dem Nachtverkehr im 30-Minuten-Takt nach Merkenich durchgeführt. Die Linie 2 verstärkt von 22 Uhr bis 6 Uhr die Fahrten der Linie 1 zwischen Junkersdorf und Neumarkt.

Beachtet außerdem, dass die Stadtbahnlinien 1, 7 und 9 bei einer polizeilichen Sperrung der Deutzer Brücke in der Silvesternacht situationsbedingt getrennt werden.

Fahrplan zu Silvester 2023: Wie fahren die Busse der KVB?

Auch die Busse der KVB fahren an Silvester nach dem Sonntagsfahrplan mit Nachtverkehr. Wie auch schon bei den Stadtbahnen gibt es auch hier einige Sonderregelungen:

>>„Et jitt kein Wood“: Dieses Konzert in einer KVB-Bahn begeistert Tausende auf Instagram<<