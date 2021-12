Silvester 2021 in Köln: Die besten Tipps für den Jahreswechsel

Aufgrund hoher Corona-Fallzahlen in Köln wird es auch an Silvester 2021 keine Partys geben. Den Jahreswechsel können Geimpfte und Genesene aber im Restaurant feiern — zum Beispiel beim Fine Dining in einem der Top-Restaurants von Köln. Lust auf Entertainment? In der Domstadt finden an Silvester auch diverse Shows und Konzerte statt. Wir haben die Highlights für euch zusammengepackt.

Silvester 2021 in Köln: Dinner im Restaurant

Silvestermenü im KWB-Stadtpalais

Am Jahresende nochmal so richtig schlemmen? Im KWB-Stadtpalais wartet ein dekadentes Fünf-Gänge-Menü aus Carpaccio, Trüffel-Pecorino und Kalbsfilet auf seine Gäste. Das Menü ist auch in einer vegetarischen Variante mit einer Pasta-Ratatouille-Schnecke erhältlich und kostet nur 69,50 Euro pro Person. Getränke sind nicht enthalten. Das Zeitfenster für eine Reservierung am 31. Dezember 2021 liegt zwischen 18.30 und 19.30 Uhr. Das KWB-Stadtpalais nimmt Reservierungen unter diesem Link oder unter 0221 -880 42 4300 oder per Mail unter [email protected] entgegen.

Adresse: Deutz-Kalker-Straße 52, 50679 Köln

Eltzhof: Gala-Dinner-Silvester mit Livemusik und Feuerwerk um 0 Uhr

Auch im beliebten Kulturgut Eltzhof in Köln-Porz-Wahn musste umdisponiert werden. Aufgrund der neuen Coronaschutzcverordnung des Landes NRW kann die Party nicht wie geplant stattfinden. Stattdessen haben die Veranstalter jetzt ein Gala-Dinner organsiert. Um 19 Uhr soll der Empfang stattfinden. Alle Gäste erhalten einen Aperitif.

Zwischen 20 und 22 Uhr wird das Vier-Gänge-Menü serviert. Auf der Karte stehen Rote-Beete-Carpaccio mit Ziegenkäse, ein schwarzes Tomatensüppchen, Rinderfilet in Trüffel-Rahm mit Kartoffelmus und buntem Gemüse sowie ein dreiteiliges Dessert. Das Menü ist auch in vegetarischer Variante erhältlich. Um 0 Uhr wird auf dem Eltzhof-Gelände dann ein Höhenfeuerwerk stattfinden. Das Menü kostet 59 Euro. Interessierte können Tickets nur vor Ort im Eltzhof selbst abholen. Das Event findet unter 2Gplus statt. Im Eltzhof gibt es ein Coronatestzentrum.

Adresse: Sankt-Sebastianus-Straße 10, 51147 Köln

>> Regeln für Köln: So oft darf ich mich auf Corona testen lassen <<

Acht dekadente Gänge im Platz 4

Im Nobel-Restaurant Platz 4 in Sülz werden an Silvester acht dekadente Gänge serviert. Was genau auf den Tellern landet, ist noch nicht bekannt. Lecker dürfte es aber allemal werden. Denn das Platz 4 ist für seine exquisite Feinschmeckerküche bekannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Platz—4 (@platz_4)

Acht Gänge haben allerdings auch ihren Preis. Tickets kosten 199 Euro pro Person. Platz 4 hat an Silvester 2021 von 18 bis 1 Uhr für seine luxuriösen Gäste geöffnet. Hier geht es zur Platzreservierung.

Adresse: Elisabeth-von-Mumm-Platz 4, 50937 Köln.

Silvester-Gala in der Wolkenburg

Hier kommen kölsche Promis und die, die es gern wären, zusammen. Die Eventlocation Wolkenburg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ihre große Silvester-Gala. Das Fest soll ganz unter dem Motto „Ein Feuerwerk von Beats & Aromen“ stattfinden. Ort des Dinners wird der umgestaltete und pompöse Festsaal samt Kronleuchtern sein. Für Gäste wird sogar der rote Teppich ausgerollt und Champagner ausgeschenkt. Für das Menü aus Rinderfilet, Steinbutt und Sacher Gâteau zahlen Besucher einen stolzen Preis von 254 Euro pro Person. Wer’s hat. Tickets gibt es hier.

Adresse: Mauritiussteinweg 59-61, 50676 Köln

Silvestermenü in der Brasserie Marie – auch to go

In der Brasserie Marie in Sülz kommt auch an Silvester das Beste der gehobenen französischen Landhausküche auf den Tisch. Zum Jahreswechsel dürfen Gäste sich auf Tartar vom Rinderfilet, Ravioli mit Seafood, Hirschrücken mit Nusskruste und vieles mehr freuen. Das Fünf-Gänge-Menü kostet pro Person 99 Euro. Auf Wunsch gibt es eine Weinbegleitung für 39 Euro pro Person dazu. Zu den Reservierungen geht’s hier entlang. Das Silvestermenü gibt es auch to go.

Adresse: Zülpicher Str. 268, 50937 Köln

Köln Sky: Silvester-Abend mit Aussicht auf die Domstadt

Dekadent ins neue Jahr starten und dabei etwas Gutes tun: Das KölnSky macht’s möglich. Gourmet-Freunde erwartet ein dekadentes Fünf-Gänge-Menü samt Weinbegleitung. Um Mitternacht wird mit Champagner aufs neue Jahr angestoßen. Dazu können Gäste die tolle Aussicht auf die Stadt sowie das Feuerwerk genießen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von KölnSKY Eventlocation Köln (@koelnsky_events)

Tickets kosten 249 Euro pro Person. Davon werden 15 Euro an Weinbauern des Ahrtals in der Eifel (NRW) gespendet. Das Ahrtal war im Sommer 2021 besonders schlimm von der Flutkatastrophe betroffen. Hier geht’s zur Reservierung.

Adresse: Ottoplatz 1, 50679 Köln

Veganes Silvestermenü für Sparfüchse im Osho’s Place

Auch Studenten und Sparfüchse sollen es sich zu Silvester gutgehen lassen – zum Beispiel bei Osho’s Place im Belgischen Viertel. Das vegane Restaurant serviert am 31. Dezember panierten Seitanbraten, Herzoginkartoffeln, Austernpilze in Pflaumen-Estragonsauce mit Backgemüse sowie einen Bratapfel mit Nussfüllung oder Zwetschgen-Parfait mit Zimtschaum. Na, auf den Geschmack gekommen? Dann geht es hier zur Reservierung. Das Menü kostet nur 24,90 Euro und ist damit ein echtes Silvester-Schmaus-Schnäppchen.

Adresse: Venloer Str. 5-7, 50672 Köln

Silvester 2021 in Köln: Unterhaltung im Theater oder Konzert

Wer einem luxuriösen Dinner eher ein Entertainment-Programm zum Jahreswechsel vorzieht, wird in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie und strengen 2G-Regeln fündig.

Silvesterkonzert: Americana – Bayer Philharmonie Leverkusen

Habt ihr auch noch die sentimentale Musik von „Der Pate“ im Ohr? Und in welchem Film lief im Hintergrund noch gleich das Klarinettenkonzert von Mozart? Das Silvesterkonzert in der Bayer-Philharmonie in Leverkusen steht ganz unter dem Motto: die klassischen Klänge der Kult-Filme. Das Event beginnt am 31. Dezember 2021 um 17 Uhr. Tickets gibt es hier ab 24,40 Euro.

Adresse: Nobelstraße 37, 51373 Leverkusen

Silvesterkonzert: Delirio -Alena Baeva und das Gürzenich-Orchester

Auch in der Kölner Philharmonie gibt es an Silvester Klassik auf die Ohren – von Delirio – Alena Baeva und dem im ganzen Rheinland bekannten Gürzenich-Orchester. Tickets gibt es schon ab 12 Euro.

Adresse: Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

An Silvester ins Theater der Keller: „Rettet den Kapitalismus

Klimawandel, Cum-Ex-Skandale, Ausbeutung und moderne Arbeitssklaverei – der Kapitalismus ist schuld. Aber er hat uns doch auch Waschmaschinen, Autos, Shoppingmalls und iPhones gebracht. Und bisher noch jede Krise überstanden. Stehen wir wirklich vor dem finalen Crash oder haben wir den Kapitalismus vielleicht noch gar nicht richtig verstanden? Wie entsteht überhaupt Geld? Und was macht der Kapitalvernichter im Keller der Bank? Was ist das Reichtumserschöpfungssyndrom? Diese Fragen sollen an Silvester 2021 ab 18 Uhr im Theater der Keller geklärt werden. Tickets gibt es ab 31,60 Euro hier.

Adresse: Siegburgerstraße 233w, 50677 Köln

Kabarett zum Jahresende: Silvester im Klüngelpütz Kabarett & Theater

Passend zum Jahresende gibt es im Klüngelpütz-Kabarett noch einmal einen amüsanten Jahresrückblick von Theaterchefin — natürlich alles aus kölschem Blickwinkel. Was ihr schon vergessen oder auch überhaupt nicht mitbekommen habt, bekommt ihr hier vergnüglich auf den Punkt gebracht. Tickets gibt es hier ab 36 Euro.

Adresse: Gertrudenstraße 24, 50667 Köln