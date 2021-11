Schwangere Helene Fischer kündigt Tour an: 7 Termine in Kölner Lanxess-Arena

Schlager-Fans aus dem Rheinland dürfen sich auf etwas gefasst machen. Helene Fischer kommt nach Köln! Nach dann fast fünf Jahren Tour-Pause kehrt die aktuell schwangere Sängerin 2023 endlich zurück in die ganz großen Arenen Deutschlands. Auch in Köln macht die 37-Jährige Halt. Ihre Mega-Live-Show mit Artisten des Cirque du Soleil findet in der Lanxess-Arena statt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LANXESS arena (@lanxessarena)

Und: Fans der „Atemlos“-Interpretin müssen kaum noch Angst haben, kein Ticket für das Konzert mehr zu bekommen. Denn in Köln tritt der Superstar, der gebürtig aus Russland stammt, gleich sieben Mal in Folge auf! Insgesamt sind 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Ein Zehntel der gesamten Tournee findet also im Henkelmännchen in Köln-Deutz statt. Das haut sogar Arena-Boss Stefan Löcher um: „Eine Konzertreihe mit sieben Shows am Stück hat es noch nie gegeben.“

Helene Fischer: Vorfreude auf Tour 2023 mit sieben Konzerten in Köln

Auch Helene selbst fasst ihre Vorfreude in Worte: „Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere und -Live- ist nun mal der ultimative Test für einen Künstler“, sagt sie und ergänzt: „Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen, unsere unbändige Freude mit dem Publikum teilen und schaffen. Einen wahren Rausch der Sinne kreieren!“

Mit den sieben Konzerten in Köln hat Helene Fischer ganz bestimmt den richtigen Riecher. Denn wo gern Karnevalslieder gehört werden, wird nach ein bis 20 Kölsch auch gern zu Schlager gefeiert. „Eine Konzertreihe mit sieben Shows am Stück hat es in unserer mittlerweile 23-jähigen Arena-Geschichte noch nicht gegeben! Dass Köln der einzige Tour-Standort mit sieben Konzerten wird, unterstreicht den Stellenwert der Domstadt im nationalen und internationalen Musikgeschäft. Wir erwarten weit mehr als 100.000 Besucher und sieben spektakuläre Shows“, blickt Stefan Löcher, Geschäftsführer der Arena Management GmbH, voller Vorfreude auf das Frühjahr 2023.

Helene Fischer Lanxess-Arena: Wann beginnt der Vorverkauf (VVK)?

Wie die Lanxess-Arena am Freitagvormittag verkündet, beginnt der Vorverkauf bereits am Mittwoch, den 17. November 2021. Die Termine im Überblick:

PayPal, Samsung und MagentaMusik Presale:

Mi., 17.11.2021, 12:00 Uhr

Do., 18.11.2021, 10:00 Uhr

Fr., 19.11.2021, 10:00 Uhr

