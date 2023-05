Schönwetterhoch in Köln: So sonnig und warm wird es an Pfingsten

Wie wird das Wetter am langen Pfingstwochenende in Köln? Lohnt sich ein Ausflug ins Freie oder sollten wir doch lieber zu Hause oder unter Dach bleiben? Tonight News hat bei Dominik Jung von wetter.net nachgefragt. Und der Wetter-Experte hat rosige Aussichten für die Feiertage im Gepäck.

„Am Samstag starten wir mit 20 Grad Morgentemperatur in den Tag und können uns auf 16 Sonnenstunden freuen“, so Jung. Die Höchsttemperatur liege am Samstag bei 24 Grad. Am Sonntag rechnen die Experten in Köln erneut mit 16 Sonnenstunden und bis zu 25 Grad. Dominik Jung: „Dazu haben wir einen wolkenfreien Himmel.“ An Pfingstmontag (29. Mai) gehe es mit einem Mix aus Sonne und Wolken und 24 Grad weiter. Das Beste: „Das Schönwetterhoch wird sich in Köln erst mal halten – bis Ende unbekannt“, prophezeit der Meteorologe.

