Schnapsidee: Was machen die „Höhner“ im „Wacken“-Line-up?

„Die (Raub)Katze ist aus dem Sack“, kündigten die Höhner am Dienstag auf ihrer Instagram-Seite an. Die Band („Viva Colonia“) tritt in diesem Jahr beim größten Metal-Festival Deutschlands „Wacken“ auf.

Das Festival bestätigte auf seiner Website ebenfalls, dass sich die Höhner bald auf den Weg von Kölle nach Schleswig-Holstein machen würden. Es handele sich um „eine Gruppe, die ihr vermutlich nicht bei uns erwarten würdet“, heißt es mit leicht warnendem Unterton.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Höhner Official (@hoehnerofficial)

„Ob wir jetzt komplett durchdrehen? Nicht mehr als sonst!“ Vielmehr habe sich die Idee bei einem Tresen-Gespräch mit Höhner-Sänger Henning Krautmacher ergeben. „So ist das, wenn Originale aufeinandertreffen – und zugegebenermaßen ein paar Schnäpse im Spiel sind.“

Wacken findet vom 4. bis 6. August in Schleswig-Holstein statt.

Mehr zu den Höhnern:

dpa