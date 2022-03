Köln

Rosenmontags-Horror: 18-Jährige von Regionalbahn überrollt – tot

1. März 2022

Der Rosenmontag 2022 stand im Zeichen des Todes. Nicht nur, dass der Zoch ausfiel, weil ganz Köln für Frieden und gegen den blutigen Krieg in der Ukrainie demonstrierte. Auch, weil eine junge Kölnerin (†18) noch am Abend des höchsten Kölner Feiertages dramatisch verstarb. Was war passiert?