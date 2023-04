Riesen-Portraits am Neumarkt: Das steckt hinter den meterhohen Fotos

Wer mit der Straßenbahn oder dem Bus vorbei fährt, muss wahrscheinlich zweimal hingucken: Was sind das für meterhohe Fotografien, die derzeit auf dem Neumarkt prangen? Riesengroße Portraits unbekannter Menschen zieren das Gelände mitten in der Innenstadt unter freiem Himmel.

Unter den Gesichtern stehen die Namen der fotografierten Personen. Was hat es damit auf sich? Mit der Ausstellung „Die Deutschen des 21. Jahrhunderts“ will der Fotograf Oliviero Toscani die Interkulturalität in Deutschland zeigen und damit ein Zeichen für Vielfalt, Inklusion und Integration setzen. Die Bilder sollen dem Neumarkt noch bis Mitte April erhalten bleiben.

Zuvor waren die in Beton gesteckten Aufnahmen auf dem Potsdamer Platz in Berlin zu sehen:

Insgesamt fotografierte der Italiener über 800 Deutsche. Davon wählte er 100 Portraits für die Ausstellung am Neumarkt aus. Und: Die Idee kommt nicht von ungefähr. Toscani orientierte sich am Kölner Fotograf August Sander, der einst mit der Ausstellung „Menschen des 20. Jahrhunderts“ von sich reden machte.

Toscani selbst ist gebürtiger Italiener und studierte an der Hochschule der Künste in Zürich (Schweiz). Für seine Arbeiten erhielt er mehrere Auszeichnungen. Mit seiner aktuellen Ausstellung auf dem Neumarkt will er zeigen, dass sich die Gesellschaft in Deutschland seit dem 20. Jahrhundert weiter entwickelt hat – insbesondere bezüglich Vielfalt und Integration. Die Menschen, die er portraitierte, habe er nach eigenen Angaben zufällig ausgewählt.

Auch in der Düsseldorfer Altstadt gibt es derzeit eine große Fotoausstellung unter freiem Himmel zu sehen.