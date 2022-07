Rheinuferfest in Köln 2022: Termin, Programm, Anfahrt – alle Infos

Wenn es ums Feiern geht, steht Köln ganz weit vorne. Sei es die Bierbörse, das Altstadtfest oder die Kölner Lichter – in der Domstadt wird eventtechnisch immer etwas geboten. Am 16. und 17. Juli 2022 steht das Rheinuferfest an der Hohenzollernbrücke wieder an. Wir haben alle wissenswerten Infos für euch im Überblick.

Rheinuferfest Köln 2022: Das erwartet Besucher

Kölner und Touristen können sich auf einen bunten Mix aus Kulinarik, Alkohol und Shopping freuen. Es werden Biergärten mit Kölsch und anderen Biersorten aufgebaut sowie Weinbars mit gemütlichen Sitzgelegenheiten direkt am Rhein. Zudem werden Flammlachs, Bauernbrote, kölsche Reibekuchen und Co. angeboten. Schmuck-, Design- und Bekleidungsstände laden zudem zum Flanieren und Stöbern an der Altstadtpromenade ein.

Rheinuferfest Köln 2022: Daten und Fakten

Termin: 16. und 17. Juli 2022

Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr

Ort: Kölner Altstadt zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei

Rheinuferfest Köln 2022: Anfahrt mit Bus, Bahn und Auto

Wer mit der Bahn anreisen möchte, sollte am besten am Hauptbahnhof aussteigen. Von dort aus gelangt man einfach über die Domtreppe zur Hohenzollernbrücke und erreicht so das Rheinuferfest. Aber auch von der KVB-Haltestelle Heumarkt ist das Fest gut fußläufig zu erreichen.

Rheinuferfest Köln: Anfahrt mit Bus und Bahn

Köln Hauptbahnhof

KVB-Haltestelle Heumarkt

Autofahrer können ihren Wagen im Parkhaus am Heumarkt oder im Parkhaus am Hurt-Hackenberg-Platz 2 oder in der Parkgarage an der Kölner Philharmonie abstellen.

Rheinuferfest Köln: Anfahrt mit dem Auto

Parkhaus am Heumarkt

Parkhaus am Hurt-Hackenberg-Platz 2, 50667 Köln

Parkgarage an der Kölner Philharmonie

