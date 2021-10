Der Supermarkt-Riese Rewe glänzt mit einem fortschrittlichen Novum in der Kölner City. Dort hat am Dienstag die erste „Pick&Go“-Filiale aufgemacht. In der Zeppelinstraße 2 am Neumarkt können Kunden nun shoppen ohne sich danach an einer Kasse anzustellen.

Nicht einmal mit der Selbstbedienungskasse muss man sich hier noch herumschlagen. Rewe-Kunden müssen lediglich eine App downloaden und einen QR-Code an den Scanner am Eingang halten. Dann wird geshoppt. Mithilfe von Sensoren registriert die App die Einkäufe. Die Kosten werden später abgebucht.

Rewe-„Pick&Go“ in Köln: Einkaufen ohne Kasse – das ist der Haken

Doch einen Haken hat die Pionier-Filiale in Köln: Bislang können das Angebot von Rewe-„Pick&Go“ lediglich Besitzer einer Visa- oder Mastercard nutzen. Andere Bezahlvorgänge sollen aber noch freigeschaltet werden, wie die Rewe Group ankündigt.

