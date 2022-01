Restaurants in Köln: Das sind die neuen Corona-Regeln

Wieder neue Corona-Regeln – auch für Köln: Am 13. Januar tritt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Dabei wird vor allem 2G-plus ausgeweitet: Essen gehen können demnach nur noch Geboosterte sowie Geimpfte und Genesene mit Test. Mit den verschärften Maßnahmen soll die weitere Ausbreitung der Omikron-Variante eingedämmt werden.

Auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist kein Ende in Sicht: Die Inzidenz steigt, Köln erreicht neue Höchstwerte. Und so haben Bund und Länder am 7. Januar eine bundesweite 2G-plus-Regel für die gesamte Gastronomie beschlossen, die NRW jetzt einführt. Während Clubs und Diskotheken schon seit Dezember geschlossen sind, gelten nun verschärfte Maßnahmen für Restaurants, Brauhäuser, Kneipen und Cafés.

Gastronomie in Köln: 2G-plus-Regel ab 13. Januar

Wer in Köln jetzt essen gehen möchte, muss die 2G-plus-Regel beachten. Es gilt:

Zutritt zu einem Restaurant, Café oder anderen Gastronomie-Betrieb haben ausschließlich Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Dieser kann in Form eines Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) erfolgen.

Wer bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten hat und damit geboostert ist, ist von der Testpflicht befreit.

Doppelt Geimpfte, die innerhalb der letzten drei Monate eine Corona-Infektion überstanden haben, sind ebenfalls von der Testpflicht befreit.

