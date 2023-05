In Regenbogenfarben: Warum leuchtet das Kölner RheinEnergie-Stadion heute bunt?

Am Dienstag, 23. Mai 2023, feiert die Stadt Köln den 11. deutschen Diversity-Tag. Deswegen wird das RheinEnergie-Stadion in Köln-Müngersdorf in Regenbogenfarben angestrahlt.

Köln gilt als sexuell offenste Stadt der Welt und soll laut einer Studie noch erotischer unterwegs sein als New York. Auch findet in Köln im Juli wieder einer der größten CSD der Welt statt. Doch bereits vorher werden in Köln am 23. Mai überall Regenbogenflaggen gehisst – als Zeichen für Toleranz und Vielfalt. Zum krönenden Abschluss des 11. deutschen Diversity-Tages erstrahlt dann auch das Müngersdorfer Stadion in den Farben der Pride-Flagge. Der Aktionstag am 23. Mai solle ein „Zeichen für Inklusion und die Wertschätzung von Vielfalt am Arbeitsplatz“ sein, so die Stadt Köln.

Und nicht nur die Stadt habe „die Charta der Vielfalt unterzeichnet und sich auf den Weg gemacht, Vielfalt in den Unternehmen und in ihren Belegschaften zu stärken.“ Auch der örtliche Energieversorger RheinEnergie, das Abfallunternehmen AWB sowie das Festkomitee Kölner Karneval hissen am Dienstag die Regenbogen-Flaggen.

Und: Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Stadion in Regenbogenfarben erstrahlt. Bereits während der EM 2021 wurde das RheinEnergie-Stadion bunt beleuchtet. Oberbürgermeisterin Henriette Reker dazu: „Die Akzeptanz von Vielfalt ist Voraussetzung für eine aktive und chancengerechte Teilhabe. Ich bin stolz darauf, dass wir daran in Köln jeden Tag arbeiten. Dafür setzen Stadtverwaltung und Tochtergesellschaften mit der Handwerkskammer Köln ein Zeichen.“