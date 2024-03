Köln: So heißt die Mohrenstraße nach der Umbenennung

Nach langen Diskussionen hat die Bezirksvertretung Innenstadt jetzt entschieden, dass die Mohrenstraße in der Kölner City umbenannt werden soll. Wie die Straße, die die Komödien- und die Gereonstraße verbindet, bald heißen wird, erfahrt ihr hier.

Bereits vor der Entscheidung der Bezirksvertretung hatte ein Gutachten nahegelegt, dass eine Umbenennung angebracht sei, da der Begriff „Mohr“ als rassistisch und diskriminierend ausgelegt werden könne. Laut des Beschlusses muss die Stadtverwaltung nun ein Umbenennungsverfahren einleiten.

Köln: Wie wird die Mohrenstraße künftig heißen?

Doch die Mohrenstraße bekommt keinen willkürlichen neuen Namen verpasst. Zukünftig wird sie Gregorius-Maurus-Straße heißen. Gregorius Maurus war ein römisch-katholischer Heiliger, der in Köln als Märtyrer hingerichtet worden sein soll. Seine Gebeine sind in unmittelbarer Nähe der Mohrenstraße in der romanischen Kirche St. Gereon aufgebahrt.

Eine Gutachterin erklärte, dass Gregorius Maurus „spätestens seit dem 11. Jahrhundert“ als Mann mit schwarzer Hautfarbe (früher „Mohr“) dargestellt worden war. Und: Der Begriff „Mohr“ stammt übrigens vom lateinischen Wort „Maurus“ ab, mit dem die alten Römer Nordafrikaner bezeichneten. Erst später wurde „Mohr“ als Synonym für alle Personen mit dunkler Hautfarbe verwendet.

QR-Code soll Geschichte des Begriffs „Mohr“ erläutern

In dem Beschluss der Bezirksvertretung heißt es außerdem: „Es soll zudem eine Erläuterungstafel mit QR-Code angebracht werden, auf der die Begriffs- und Geistesgeschichte des Begriffs ‚Mohr‘ sowie die Bedeutung der Heiligen Mauren für die Stadtgeschichte Köln erläutert wird. Der Text ist unter Beteiligung des historischen Beirats, des Expert*innengremiums (Post)koloniales Erbe Kölns, dem Integrationsrat sowie dem Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Gereon zu entwickeln.“ An dem Änderungswunsch der Straßenbenennung waren auch Anwohner beteiligt.