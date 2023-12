Auswertung zeigt: Zwei der drei besten Thermalbäder Deutschlands stehen in der Region Köln/Bonn

Köln hat nicht nur eine der besten Cocktailbars, sondern auch noch eins der besten Thermal- und Spaßbäder zu bieten. Das meldet das Reiseportal „Travelcircus“, das sich kürzlich 546 Thermalbäder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz genauer angesehen und ein Ranking erstellt hat. Dabei wurden nur Adressen berücksichtigt, die auf Google und TripAdvisor mindestens mit vier Sternen bewertet worden sind. Um weitere Fragen zu klären, habe „Travelcircus“ die Bäder auf werbefreier Basis kontaktiert oder entsprechende Themen selbst recherchiert, heißt es.

Verglichen wurden die Häuser unter Berücksichtigung folgender Kriterien: Bekanntheit (z.B. Google-Suchanfragen), Beliebtheit (Bewertungen), Ausstattung und Preis-Leistung. Preislich schneidet Deutschland sogar am besten ab: Hier lasse es sich laut dem Portal für durchschnittlich 29,66 Euro relaxen. In der Schweiz sei es mit 71,47 Euro am teuersten. Österreich liegt mit 41,80 Euro in der Mitte.

Zweit- und drittbeste Thermalbäder liegen im Kölner Raum

Allein für Deutschland hat „Travelcircus“ so die zehn besten Thermen ermittelt. Auf Platz 1 thront die Therme Erding in Bayern. Gleichzeitig sei diese auch die größte. „Die Therme Erding ist ein wahres Paradies für Wellness-Enthusiasten und bietet mit 30 Saunen und 5 Dampfbädern eine der größten und vielfältigsten Saunalandschaften Europas“, so der Reiseanbieter in der Pressemitteilung.

Auf Platz zwei liegt ein Bad in der Köln/Bonner Region: die Therme Euskirchen mit ihrem paradiesischen Palmengarten unter Glasdach und vielen verschiedenen Themen-Saunen. Spoiler: In einer Sauna findet ihr sogar ein Koi-Aquarium.

Auf Platz drei liegt das Aqualand in Köln-Chorweiler mit seinem großen Rutschenparadies für Kinder und Erwachsene und elf Saunen sowie zwei Dampfbädern.

So geht das Ranking weiter: