Priester-Protest gegen Woelki: Segnungsfeier für homosexuelle Paare vor dem Kölner Dom

Dass man auch in der katholischen Kirche nicht alles gutheißen muss, beweisen nun einige Priester in Köln: Aus Protest gegen Kardinal Rainer Maria Woelki soll am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) eine Segnungsfeier für gleichgeschlechtliche Paare vor dem Kölner Dom stattfinden.

Es werde zunächst einen kurzen Gottesdienst geben, dann die individuelle Segnung und anschließend kirchenpolitische Statements, sagte der Münchner Geistliche Wolfgang Rothe, der die Aktion angeregt hatte. Der 20. September wurde ausgewählt, weil dies der Jahrestag von Woelkis Amtseinführung als Erzbischof von Köln im Jahr 2014 ist.

Priester-Protest am Kölner Dom: Zustimmung aus ganz Deutschland

Wie viele Priester sich genau an dem Gottesdienst und den Segnungen beteiligen werden, war bis zuletzt offen. Zusätzlich reisen den Angaben zufolge aber auch Gemeinde- und Pastoralreferenten aus dem ganzen Bundesgebiet an. Sie sind ebenfalls bei der Kirche beschäftigt.

Anlass für den geplanten Protest ist die Maßregelung eines Pfarrers aus Mettmann bei Düsseldorf, der eine Segensfeier für Liebende – darunter homosexuelle Paare – abgehalten hatte. Das Erzbistum hatte ihn dafür gerügt und darauf verwiesen, dass der Vatikan solche Feiern ausdrücklich verbiete. Dieses Vorgehen führte zu einer Welle der Empörung.

Nach Angaben der Polizei Köln ist auch eine Gegendemo mit Rosenkranzgebet angemeldet. Sie will sich für die „katholische Ehe und Sittenlehre“ stark machen. Erwartet werden 20 Teilnehmer.

dpa