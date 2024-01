Preiserhöhungen bei der KVB: So tief müssen Fahrgäste jetzt für Tickets in die Tasche greifen

Ob zur Arbeit, zum Treffen mit Freunden oder um zu einem wichtigen Termin zu gelangen – die Busse und Bahnen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) bringen täglich Tausende Menschen in der Domstadt an ihr Ziel.

Wer regelmäßig mit der KVB unterwegs ist und ein Deutschlandticket nicht sein Eigen nennt, muss jetzt jedoch mehr für die Fahrten im Kölner ÖPNV zahlen. So hat der Verkehrsbetrieb Rhein-Sieg (VRS) zum 1. Januar in seinem gesamten Einzugsgebiet die Ticketpreise erhöht – zu diesem gehört auch Köln. Wie tief Fahrgäste nun in die Tasche greifen müssen, erfahrt ihr hier.

Darum gibt es Preiserhöhungen bei der KVB

Generell wurden zum Jahreswechsel alle Tickets der KVB teurer, was bedeutet, dass sowohl für Kurzstrecken-Tickets als auch für Monatstickets mehr Geld auf den Tisch gelegt werden muss. Doch nicht nur innerhalb Kölns wurde der Ticketpreis angehoben. Wer beispielsweise von der Domstadt nach Düsseldorf (Preisstufe 5) fahren möchte, muss nun ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Für ein Einzelticket sind nun 14,10 Euro statt der bisherigen 12,80 Euro fällig.

Insgesamt steigen die Preise laut VRS um etwa 10,4 Prozent. Als Grund nennt der VRS die „dramatischen Kostenentwicklungen für Energie, Material und Personal“.

Das sind die neuen Preise für Tickets bei der KVB

Hier sind die wichtigsten Preiserhöhungen der KVB, die am 1. Januar 2024 in Kraft getreten sind, im Überblick:

Kurzstrecke Erwachsene: 2,50 Euro (vorher: 2,20 Euro)

Einzelticket Erwachsene (Preisstufe 1b): 3,50 Euro (vorher: 3,20 Euro)

Einzelticket Erwachsene (Preisstufe 2b): 4,70 Euro (vorher: 4,30 Euro)

Einzelticket Erwachsene (Preisstufe 3): 6,70 Euro (vorher: 5,70 Euro)

4er-Ticket Erwachsene (Kurzstrecke): 10 Euro (vorher: 8,80 Euro)

4er-Ticket Erwachsene (Preisstufe 1b): 12,80 Euro (vorher: 14 Euro)

4er-Ticket Erwachsene (Preisstufe 2b): 18,80 Euro (vorher: 17,20 Euro)

4er-Ticket Erwachsene (Preisstufe 3): 25,20 Euro (vorher: 22,80 Euro)

Wochenticket Erwachsene (Preisstufe 1b): 34,50 Euro (vorher: 31,50 Euro)

Wochenticket Erwachsene (Preisstufe 2b): 43,60 Euro (vorher: 39,50 Euro)

Wochenticket Erwachsene (Preisstufe 3): 52,80 Euro (vorher: 47,80 Euro)

Monatsticket Erwachsene (Preisstufe 1b): 130,20 Euro (vorher: 117,90 Euro)

Monatsticket Erwachsene (Preisstufe 2b): 164,20 Euro (vorher: 148,70 Euro)

Monatsticket Erwachsene (Preisstufe 3): 198,30 Euro (vorher: 179,60 Euro)

Eine komplette Übersicht der neuen Preise findet ihr auf der Seite der KVB.

Deutschlandticket von Preiserhöhungen bei der KVB nicht betroffen

Wer daheim noch das ein oder andere nicht entwertete KVB-Ticket liegen hat, kann dies laut den Verkehrsbetrieben noch bis zum 31. März benutzen. Wer seine Fahrscheine bis zum Stichtag nicht entwertet, kann diese drei Jahre lang in den Kundencentern der KVB umtauschen und muss dann für neue Tickets nur noch den Differenzbetrag zahlen.

Besitzer eines Deutschlandtickets müssen sich hingegen keine Gedanken um eine Preiserhöhung machen: Das 49-Euro-Ticket ist nicht von der neuen Preispolitik der KVB betroffen.