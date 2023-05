Post Malone holt Apache 207 in Köln auf die Bühne – und bringt 20.000 Fans zum Ausrasten

Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Post Malone auf seinem Konzert am 1. Mai 2023 in Köln Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Special Guest Slim Jxmmi vom Hip-Hop-Duo Rae Sremmurd. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Special Guest Swae Lee vom Hip-Hop-Duo Rae Sremmurd. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers

US-Star Post Malone tourt aktuell mit seiner „Twelve Carat“-Tournee durch Europa. Am 1. Mai 2023 kehrte der Sänger für sein deutschlandweit einziges Konzert in Köln ein. „Leute, ihr seid unglaublich. Das ist eine der besten Shows meines ganzen Lebens“, gesteht der 27-Jährige seinen kreischenden Fans. Gemeinsam mit Special Guests Rae Sremmurd und dem wohl derzeit erfolgreichsten deutschen Rapper als Überraschungsgast brachte der frischgebackene Vater die mit fast 20.000 Fans ausverkaufte Lanxess-Arena zum Beben. Tonight News war vor Ort.

Post Malone in Köln: Konzert in ausverkaufter Lanxess-Arena

Die Lanxess Arena in Köln präsentiert seit mehr als zwei Jahrzehnten Stars und Sternchen auf ihrer Bühne. Am 1. Mai zeigte sich die Arena erstmals für US-Star Post Malone von ihrer besten Seite. Die ausverkaufte Halle zählte knapp 20.000 Fans – und diese wurden durch Bühnenfeuerwerk, Hip-Hop-Tracks und Fangirl-Material in einen regelrechten Ausnahmezustand gebracht. Mit den Worten „Mein Name ist Austin Richard Post – und wir werden heute Abend gemeinsam die Sau raus lassen“, erklärte der gebürtige US-Amerikaner sein Konzert für eröffnet.

Als Special Guest wurde das US-Rap-Duo Rae Sremmurd angekündigt, die eine Dreiviertelstunde lang eigene Hits wie „Black Beatles“ oder „No Type“ performten. Das Highlight für mindestens einen Zuschauer war wohl, als er auf die Bühne geholt wurde: Er hat sich das neue Studioalbum des Duos tätowieren lassen – und kassierte dafür große Anerkennung der beiden Brüder. „Mann, du bist doch crazy. Du bist der Beste“, schrien die Beiden durchs glitzernde Mikrofon und tanzten zu dritt auf der Bühne.

Um 21.15 Uhr startete schließlich Post Malone pünktlich sein Konzert – und gab knapp zwei Stunden Vollgas. „Köln ist für mich einer der krassesten Orte der Welt. Danke, dass ihr da seid – es bedeutet die Welt für mich. Ihr seid verrückt, lasst uns zusammen verdammt nochmal feiern!“

Insgesamt 19 Lieder hat der Musiker seinen Fans geboten, die zwischen den Songs ihren „Posti“ immer wieder laut anfeuerten und somit für kurze Momente sprachlos machten. Das angestaute Adrenalin ließ der Rapper an seine Gitarre aus: Nachdem er sie mit ordentlich Schwung zerstört hatte, zerlegte er sie in kleinere Teile, um diese schließlich liebevoll an seine Fans zu verteilen.

Post Malone in Köln: Apache 207 performt als Überraschungsgast

Es war 22.25 Uhr, die Menge tobte und Post Malone erzählte von seinen Erlebnissen hinter den Kulissen: „Ich habe vorhin im Backstage Beerpong gespielt und dabei einen jungen, talentierten Mann kennengelernt. Er wird jetzt für euch einen Song performen.“ Aus dem Radio bekannte Töne erklungen – und der Scheinwerfer richtete sich auf niemand geringeres als den deutschen Star-Rapper Apache 207.

Wie eine Fatamorgana gelang er über eine Hydraulikbühne auf die Mainstage. Die Fans rasteten aus und konnten das, was gerade vor ihren Augen geschah, kaum fassen. Der „Roller“-Star performte drei Minuten lang und schien mit Post Malone einen neuen großen Fan gewonnen zu haben – denn am Ende gab es eine innige Umarmung. „Leute, das ist gerade mein Traum. Danke, dass ihr ihn wahr macht und dass ihr dabei wart. Ihr seid unglaublich!“ Die Menge schien von dieser verrückten Kombi nicht genug zu kriegen und forderte eine Zugabe, doch der Rapper verließ die Bühne so schnell wieder, wie er auch gekommen ist.

Post Malone in Köln: Rapper nimmt keine Drogen mehr – für seine Tochter

In der Vergangenheit sorgte Post Malone immer wieder für Negativschlagzeilen: Drogenexzesse, extremer Gewichtsverlust und fragwürdiges Verhalten auf der Bühne machten Fans stutzig. Die Gerüchteküche brodelte und es kamen Spekulationen auf, dass Malone drogensüchtig sein könnte. Kurz vor seinem Kölner Konzert ging er nun auf Instagram selbst auf diese Aussagen ein – denn es scheint eine Kehrtwende in seinem Leben zu geben. Dahinter steckt seine neugeborene Tochter.

„Ich schätze, das Vaterdasein hat mich verändert. Ich habe beschlossen, viel Wasser zu trinken und mich noch besser zu ernähren, um länger für meinen kleinen Engel da sein zu können“, führte er aus. Der frischgebackene Vater erzählte weiter während des Kölner Konzerts: „Ich bin so glücklich, wie schon lange nicht mehr – vielleicht wie noch nie. Ich habe eine kleine Tochter und ich möchte der beste Papa für sie sein.“ Weiter besänftigte er seine Fans: „Ich wollte nur sagen, dass ich keine Drogen nehme. Viele Leute haben mich nach meinem Gewichtsverlust gefragt und auch meine Performances auf der Bühne bewertet. Ich habe einfach nur viel Spaß auf der Bühne und habe mich noch nie gesünder gefühlt.“

Gegen 23 Uhr endete das Post Malone-Konzert in der Kölner Lanxess Arena. Der 27-Jährige begab sich inmitten des Beifalls in den Bühnengraben – und widmete sich denjenigen, die ihn dorthin gebracht haben, wo er heute steht – seinen Fans.

Die „Twelve Carat“-Tour führt Malone noch bis zum 20. Mai 2023 durch Europa – unter anderem nach London, Dublin und Amsterdam.