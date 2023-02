Popstar Robbie Williams wird Ehrenmitglied bei Kölner Fußballverein

Der Sänger Robbie Williams hat in seinem Leben wahrlich schon viel erlebt. Als Teenie-Schwarm bei Take That stand er in den 90er-Jahren auf den Bühnen, die die Welt bedeuteten. Danach folgte eine Solo-Karriere, die ihresgleichen sucht. Über 77 Millionen Tonträger hat der heute 48-Jährige verkauft und aktuell ist er mal wieder auf Tour. So wird er unter anderem dreimal in Köln auftreten.

Doch nicht nur deswegen scheint der Brite den Kölnern ans Herz gewachsen. Denn nun winkt dem in Stoke-on-Trent geborenen Musiker auch noch eine Ehrenmitgliedschaft bei einem großen Kölner Fußballverein. Doch nicht etwa beim 1. FC Köln, wie man denken könnte.

Williams erhält die „Bronzene Stadionwurst“

Williams, selbst großer Fußballfan des englischen Drittligisten Port Vale FC, soll die Ehrenmitgliedschaft bei Fortuna Köln erhalten. Trikot, Mitgliedsausweis, Schal und Mütze liegen schon bereit für den Sänger, wie es heißt.

Doch Williams erhält die Ehrenmitgliedschaft nicht völlig grundlos. So erklärte der Kölner Bildhauer und Maler Cornel Wachter dem „Express“: „Für sein vielfältiges soziales Engagement und überhaupt für den Einsatz für bedürftige Menschen überreicht der SC Fortuna Köln Herrn Robbie Williams, dem Gast unserer Stadt Köln, die Ehrenmitgliedschaft.“

Neben weiteren Devotionalien des Vereins erhält der Musiker auch die „Bronzene Stadionwurst“. Diese ging zuletzt im Januar 2023 an das Fortuna-Urgestein Paul Sennelaub, langjähriger Jugendtrainer und Ehrenamtler des Kultklubs. Auch sie ist eine Stiftung des Künstlers Wachter.

Williams sollte für das Projekt „Housing First“ werben

Neben der Bronze darf sich Williams dann über lebenslang freien Eintritt ins Südstadion freuen. Dabei kommt die Ehrenmitgliedschaft auf ungewöhnlichem Wege zustande. Denn eigentlich sollte der Engländer für das Projekt „Housing First“ gewonnen werden, eine Obdachlosen-Initiative von Wachter, an der auch schon FC-Trainer Steffen Baumgart teilnahm.

Baumgart mimte dafür einen Obdachlosen an seinem Schlafplatz, Williams sollte es ihm am Künstlereingang der Lanxess-Arena gleichtun. Nach monatelangen Verhandlungen mit der Plattenfirma und dem Management des Sängers sowie dem Konzertveranstalter wurde die geplante Aktion schließlich doch abgeblasen, sehr zum Leidwesen von Wachter.

Doch Fortuna-Präsident Hanns-Jörg Westendorf hatte da die Ehrenmitgliedschaft schon spontan versprochen, zurückrudern war also nicht drin. Auch Wachter selbst will das Vorhaben noch nicht ganz abschreiben und hat noch einen Rest Hoffnung, Williams doch noch für die Aktion gewinnen zu können. Schließlich ist der Sänger die kommenden Tage vor Ort. Aufmerksamkeit hat das Projekt aber so oder so schon gewonnen. Zumindest das ist ein kleiner Erfolg. Vor allem für die Obdachlosen.