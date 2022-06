Pollerwiesen in Köln, Dortmund und auf dem Schiff – alle Infos und Termine

Seit 1993 finden die Pollerwiesen in Köln statt. In den 90ern wurde noch auf einer Poller Wiese im Kölner Veedel Poll geravt, woher das Festival seinen Namen hat. Mittlerweile finden die Pollerwiesen an anderen Locations statt. Anders als etwa beim Parookaville oder beim Panama-Openair sind die Termine für die Pollerwiesen nicht hintereinander, sondern über den Sommer verteilt. Tonight News hat alle Infos für euch im Überblick.

Wann sind die Pollerwiesen 2022?

Für die Pollerwiesen gibt es mehrere Termine. Das Opening 2022 war bereits am 17. April 2022 und fand im Jugendpark in Köln-Deutz statt. Der nächste Termin ist am 5. Juni 2022. Diverse Techno-DJs locken Feierwütige in den Revierpark Wischlingen nach Dortmund. Von 11 bis 22 Uhr wird hier geravt.

Pollerwiesen Festival in Dortmund

Wann: 5. Juni 2022, 11 bis 22 Uhr

Wo: Revierpark Wischlingen, Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund, Parkplatz: Wischlinger Weg 157

Tickets: ab 39 Euro

Diese DJs legen bei den Pollerwiesen in Dortmund auf:

Bae Blade

Cem b2b MCMLXXXV

D.Dan b2b Hyperaktivist

Dixon

DJ Fuckoff

DJ Gigola b2b MCR-T

DJ Mell G

DJ Spit

DJ Sweet6teen

Ellen Allien

‍FJAAK (DJ Set)

‍FKA.m4a

Helena Hauff

JASSS‍

‍Jensen Interceptor

Job Jobse b2b Sedef Adasi

KI/KI

Kobosil

LSDXOXO

Marie Montexier

Nina Kraviz

Peach

Rene Wise

Roman Flügel

Roza Terenzi

Skee Mask b2b Victor

Stranger

TERR

Young Marco

Am 25. Juni finden die Pollerwiesen dann erneut im Jugendpark in Köln statt. Das Festival lockt mit einem großen „Day & Night“-Rave. Denn nach 22 Uhr können Gäste noch weiter ins Bootshaus oder ins Gewölbe ziehen. DJs werden noch bekanntgegeben.

Pollerwiesen Festival in Köln

Wann: 25. Juni 2022, 12 bis 8 Uhr

Wo: Kölner Jugendpark, Sachsenbergstraße 10, 51063 Cologne

Tickets: ab 24 Euro

Das absolute Highlight für Pollerwiesen-Fans ist die große Party auf der MS RheinEnergie. Am 3. Juli 2022 ist es endlich wieder so weit. Diverse DJs locken Raver auf Europas größtes Eventschiff, um sieben Stunden bei elektronischer Musik und hoffentlich gutem Wetter über den Rhein zu schippern. DJs werden noch bekanntgegeben.

Pollerwiesen Festival auf dem Boot

Wann: 3. Juli 2022, 12.45 bis 21 Uhr

Wo: MS RheinEnergie – Konrad Adenauer Ufer 80, 50668 Köln

Tickets: 35 Euro

