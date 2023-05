Blaulicht

Zugunglück in Hürth bei Köln: zwei Tote – Fotos vom Unfallort

4. Mai 2023

Am Donnerstag kam es in Hürth (nahe Köln) zu einem schweren Unfall mit einem Zug – dieser soll in eine Gruppe von Arbeitern gefahren sein. Zwei Menschen sind tot, zudem soll es mehrere Verletzte geben.