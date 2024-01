Wutanfall am Kölner Hauptbahnhof: Mann bricht Polizisten die Nase

Am helllichten Tag kam es am Dienstag (16. Januar) gegen 13.45 Uhr zu einem Gerangel am Kölner Hauptbahnhof. Bundespolizisten wurden sofort darauf aufmerksam und schritten ein. Doch dann wurden sie selbst zur Zielscheibe! Was war passiert?

Köln: Mann (20) bricht Bundespolizisten die Nase

Nachdem die Polizei die Streithähne auseinander brachte, ließ sich einer der beiden, ein 20-jähriger Serbe, nicht beruhigen. Im Gegenteil: Er bedrohte die Ordnungshüter und griff sie sogar an! Als die Beamten ihn infolge des Angriffs auf die Bahnhofswache bringen wollten, attackierte er sie mit Schlägen und Tritten. Und damit nicht genug: Anschließend verletzte er die uniformierten Bundespolizisten noch am Oberschenkel und im Intimbereich sowie an der Hand. Einem Beamten brach er mit einem Schlag ins Gesicht sogar an Ort und Stelle das Nasenbein – ab in die Zelle!

Im Revier angekommen konnten die Polizisten schließlich seine Identität feststellen. Der Mann hielt sich unerlaubt in Deutschland auf. Da er über eine Verletzung am Ohr klagte, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nun hat er Anzeigen wegen Widerstandes gegen sowie einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und einem unerlaubten Aufenthalt in Deutschland an der Backe.