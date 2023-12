Wegen Terrorgefahr: Polizei erhöht an Silvester Schutz am Kölner Dom

Nachdem es an Heiligabend zu einem Terroralarm am Kölner Dom kam, will die Polizei die weltbekannte Kathedrale und ihr Umfeld auch in der Silvesternacht mit strengen Schutzmaßnahmen absichern. Man werde sich so vorbereiten, dass man „möglichen Anschlägen“ begegnen könne, sagte Einsatzleiter Martin Lotz am Freitag (29. Dezember). „Anschläge welcher Art kann ich hier nicht näher ausführen.“

Es könne auch sein, dass man Polizistinnen und Polizisten mit Maschinenpistolen in Köln sehen werde. „Das kann beunruhigend wirken, das weiß ich“, sagte Lotz. Aber die Maßnahme sei wichtig, um der Bevölkerung ein friedliches Feiern zu ermöglichen.

Hinweise auf möglichen Anschlag liegen vor

Die Sicherheitsbehörden hatten vor Weihnachten Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe erhalten, die sich auf Silvester bezogen. Die Sicherheitsvorkehrungen am Dom wurden bereits für die Weihnachtsfeierlichkeiten erhöht. Für Touristen wurde er bis auf weiteres geschlossen. An Heiligabend nahm die Polizei dann in Wesel einen 30-Jährigen „zur Gefahrenabwehr“ in Gewahrsam. Der Tadschike wird verdächtigt, die Kathedrale ausgespäht zu haben.

>>Nach Anschlagsplänen auf Kölner Dom: Wahrzeichen für Touristen bis Neujahr geschlossen<<

Einsatzleiter Lotz skizzierte, welche Überlegungen bei der Planung für den Polizeieinsatz an Silvester nun eine Rolle gespielt hatten. „Wir müssen uns überlegen: Was haben die denn möglicherweise da vor?“, sagte er. Drohungen müsse man stets interpretieren. Den Dom selbst zu beschädigen, sei „nicht so ganz einfach“, erklärte Lotz. „Das heißt, das Umfeld kann es genauso sein.“

dpa