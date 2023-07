Versuchte Vergewaltigung in Köln-Sülz – Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen (9. Juli) war eine Kölnerin (36) im Stadtteil Sülz unterwegs, als sie im Grüngürtel, Höhe Hans-Mayer-Weg, Opfer einer versuchten Vergewaltigung wurde. Zunächst sei ihr ein Mann gefolgt, der sie dann unvermittelt von hinten umklammert haben soll. Als die Mittdreißigerin sich lautstark und handfest zur Wehr setzte, wurde eine Radfahrerin auf sie aufmerksam und eilte zur Hilfe. Während das Opfer mittlerweile am Boden lag, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Eifelwall, als er die helfende Passantin erblickte.

Beide Frauen sind mit einem Schock davon gekommen, doch der Täter ist noch immer auf freiem Fuß. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen oder Personen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Mannes, der als Mitte 20, schlank und zwischen 1,65 und 1,75 Metern groß beschrieben wird, machen können. Der Mann soll dunkle Kleidung sowie dunkle kurze Haare getragen und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Hinweise an 0221 229 0.