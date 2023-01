Versuchte Tötung in Kerpen: Mann attackiert Frau mit „spitzem Gegenstand“

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Dienstagmorgen (17. Januar) in Kerpen bei Köln hat eine Mordkommission der Polizei Köln die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 20-Jähriger seine Schwester (26), gegen 8.30 Uhr, in ihrer Wohnung im Stadtteil Mödrath mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben – Lebensgefahr!

Nach Zeugenangaben soll der Rumäne, der bei der Verletzten und ihrer Familie zu Besuch war, aus der Wohnung geflüchtet sein. Die Polizei fahndet aktuell nach dem jungen Mann. Erste Hinweise haben ergeben, dass er sich eventuell in Bonn aufhalten könnte. Er hat dunkle Haare und ist bekleidet mit einer schwarzen langen Jacke und weißen Schuhen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 110 oder der Rufnummer der eingesetzten Mordkommission der Polizei Köln unter 0221 229-0.