Alarm am Kölner Polizeipräsidium: Glukose sorgt für riesigen Auflauf

Ein verdächtiger Brief im Kölner Polizeipräsidium hat am Donnerstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben einer Sprecherin war ein Brief mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit abgegeben worden, daher wurden Spezialkräfte der Feuerwehr alarmiert. Gut zwei Stunden später dann die Entwarnung: Der Stoff sei harmlos, es handele sich um Glukose, hieß es.

Vier Mitarbeiter der Poststelle, die mit dem Brief in Berührung gekommen waren, seien vorsorglich untersucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Hintergrund des Vorfalls sei bislang unklar und werde nun ermittelt.

mit Material der dpa