Im Prozess um den sogenannten Kölner Karnevalsmord an einer jungen Frau wurde der Angeklagte am Freitag vom Landgericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Vorsitzende Richterin erklärte: „Wir sind überzeugt davon, dass Sie vor 36 Jahren den Mord begangen haben.“

Das Urteil besagt, dass der 57-Jährige das Opfer in der Nacht zum Karnevalssonntag 1988 in der Altstadt getötet hat, wie unter anderem durch DNA-Spuren an der Leiche belegt wurde. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, während der Angeklagte die Tat im Prozess bestritt. Was war passiert?

Angeklagter will mit dem Mord „nichts zu tun“ haben

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte der Frau in jener Nacht gefolgt sein, als sie beim Feiern von einer Diskothek in eine andere zog. Hinter einem Imbisswagen soll er die junge Mutter dann angegriffen, geschlagen und mit ihrer Halskette erdrosselt haben. Die Frau erlitt der Anklage zufolge schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Durch die Drosselung mit der Halskette sei es zu einer „Zertrümmerung des Kehlkopf-Skeletts“ gekommen.

Ein Verteidiger erklärte nach Anklageverlesung am 4. September 2023 vertretend für den damals 56-Jährigen: „Ich habe mit der Tötung und dem Tod der Frau nichts zu tun.“

Die Ermittler waren dem Angeklagten durch einen Zuschauerhinweis nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“, in der der Cold Case vorgestellt wurde, auf die Schliche gekommen.

