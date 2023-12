Unfall am Autobahnkreuz Köln-Süd: LKW-Fahrer verletzt – aufwendige Bergungsarbeiten

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es zu einem heftigen Unfall am Autobahnkreuz Köln-Süd auf der A555. Ein LKW kam gegen kurz nach 2 Uhr nachts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Feuerwehr, Polizei sowie Autobahnmeisterei versuchten mit einem Großeinsatz die Schäden so gering wie möglich zu halten. Der LKW erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden, der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Auch ein Bergungsunternehmen musste mithelfen, denn der LKW hatte sich an der Unfallstelle verkeilt und konnte nicht ohne Weiteres weggezogen werden. Zudem war der Tank des Lasters bei dem Unfall aufgerissen, Flüssigkeit lief aus. Dies erschwerte die Arbeiten zusätzlich.

Verkehr wegen Bergungsarbeiten weiterhin beeinträchtigt

Die Beamten konnten den Unfall so rekonstruieren, dass der LKW auf der A555 in Richtung Köln fuhr, als er um 2.20 Uhr von der Fahrbahn abkam und an der Abfahrt zur A4 neben der Leitplanke gegen einen Baum fuhr. Seither ist die Unfallstelle gesichert, durch die Bergungsarbeiten ist der Verkehr an der Stelle nach wie vor beeinträchtigt. Zudem müssen die ausgelaufenen Flüssigkeiten daran gehindert werden, in den Boden einzusickern.

Sollten diese den Boden kontaminieren, müssten gleich mehrere Schichten Erde abgetragen werden. Daher warnt die Polizei alle Autofahrer vor, dass es weiterhin zu temporären Sperrungen am Autobahnkreuz Köln-Süd kommen kann und der Verkehr weiter beeinträchtigt wird. Autofahrer und Pendler auf der Strecke sollten daher auf alles gewappnet sein und Geduld mitbringen.