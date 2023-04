Unfall A3 bei Köln: Fahrer (24) verliert Kontrolle – Auto völlig zerstört

Ein 24-jähriger Mann musste nach einem schweren Unfall auf der A3 bei Köln von der Feuerwehr aus dem Wrack seines Fahrzeugs befreit werden. Der Fahrer kam ersten Ermittlungen zufolge am frühen Sonntagmorgen in einer Dauerbaustelle in Fahrtrichtung Oberhausen rechts von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanken und rutschte dann nach links über alle Fahrstreifen in die Schrammwand, wie die Polizei auf dpa-Anfrage mitteilte.

Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den eingeklemmten und schwer verletzten Mann zunächst im total zerstörten Fahrzeug und befreiten ihn dann mit Spezialwerkzeug. Das Unfallopfer wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Weil der Mann nicht ansprechbar war, konnte die Polizei zunächst keine Informationen zur möglichen Unfallursache erhalten. Insgesamt waren den Angaben der Feuerwehr zufolge 45 Rettungskräfte und 16 Fahrzeuge bis 8.15 Uhr im Einsatz.

dpa