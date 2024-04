Überfall auf Tankstelle in Köln-Lindenthal: Täter flüchten

Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr am 12. April, wurde eine Tankstelle in Köln-Lindenthal zum Ziel eines Überfalls. Drei maskierte Täter traten in Erscheinung und bedrängten das Personal. Sie zwangen den 23-jährigen Angestellten unter Waffendrohung dazu, ihnen den Inhalt der Kasse auszuhändigen.

Nachdem sie das Geld erbeutet hatten, trennten sich die Wege der Räuber bei der Flucht: Ein Täter entkam zu Fuß, während seine Komplizen sich eines E-Scooters bedienten, um vom Tatort zu entkommen.

Die Polizei hat nach ersten Zeugenberichten umgehend Ermittlungen eingeleitet und sucht nach weiteren Hinweisen zum Verbleib der Flüchtigen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.