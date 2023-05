„U17“ in Köln: Besoffene steigen historischem U-Boot aufs Dach

Zwischen 1973 und 2010 war die „U17“ als U-Boot im Einsatz. Jetzt tritt das historische Schiff seine letzte Reise ins Technikmuseum in Speyer an. Dort soll es künftig ausgestellt werden. In NRW zog das Schiff viele Schaulustige an den Rhein. Grund: Die Art der Beförderung sorgte für Aufsehen. Das U-Boot wird derzeit über dem Wasser nach Speyer transportiert.

In Köln zog es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. Mai) insbesondere Betrunkene in seinen Bann. Während eines nächtlichen Stopps in der Domstadt strömten Feiernde zum Anleger nahe der Bastei. Wie Tonight News von der Polizei Köln erfuhr, verschaffte die Gruppe sich Zugang zum U-Boot, kletterte der „U17“ aufs Dach!

Ein Polizist: „Zu Strafanzeigen kam es nicht, weil keine Sachbeschädigung vorlag. Aber die Personen haben allesamt einen Platzverweis erhalten.“