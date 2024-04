Troisdorf: Waschmittel-Testreihe löst Brand aus – Großeinsatz

Eine chemische Reaktion von Waschmitteln löste am frühen Freitagmorgen (12. April) einen Großeinsatz der Feuerwehr in einem Unternehmen in Troisdorf bei Bonn (NRW) aus. Wachleute bemerkten bei einer Routinekontrolle einen stechenden Geruch in der Halle des Unternehmens, das unter anderem Waschmittel produziert, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr.

Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Testreihe handelte. Die in 20-Kilo-Säcke verpackten Waschmittel waren durch eine chemische Reaktion aufgeplatzt und miteinander verschmolzen.

Die Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften vor Ort. Sie holten das Granulat in Schutzanzügen und mit Atemschutz aus der Halle. Dies gestaltete sich als „sehr langwierig“, so der Sprecher. Außerhalb der Halle wurden keine erhöhten Gefahrenwerte gemessen, und es gab keine Verletzten. Schätzungen zufolge handelte es sich um 700 bis 800 Kilogramm Waschmittel.

mit dpa