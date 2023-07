Traurige Gewissheit: Kölner stirbt nach Alleinunfall mit Piaggio-Roller

Bei dem Sturz mit seiner Piaggio ist am Montagmittag (10. Juli) auf der Vorgebirgsstraße in Köln-Zollstock ein Mann (83) tödlich verletzt worden. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen am Unfallort, erlag der Fahrer in der Nacht zu Mittwoch (12. Juli) in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 83-Jährige im Bereich der Kreuzung Vorgebirgsstraße/Bischofsweg gegen 12.40 Uhr an einem stehenden Fahrzeug vorbeigefahren. Dabei soll er den Wagen gestreift haben und infolgedessen zu Fall gekommen sein.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.